명인제약, 당기순이익 814억원…전년比 19%↑

은 지난해 매출액이 2873억원으로 전년 대비 약 7% 증가했고, 당기순이익은 814억 원으로 전년 대비 약 19% 늘어났다고 10일 밝혔다.

영업이익은 925억 원으로 전년 대비 0.3% 소폭 감소했지만 상장 준비 과정에서 발생한 IPO 관련 일회성 비용이 일부 반영된 영향으로 이를 제외하면 수익성은 전년 수준을 유지한 것으로 분석된다.

최근 글로벌 제약 시장에서는 중추신경계(CNS) 치료제에 대한 관심이 빠르게 높아지고 있다. 고령화 심화와 함께 우울증·불안장애·조현병 등 정신건강 질환에 대한 사회적 인식이 개선되면서 치료 수요가 지속적으로 증가하는 추세다.

명인제약은 시장 확대 흐름에 대응해 발안2공장 증설을 통해 펠렛 및 서방형 제형 생산 역량을 강화하고 있다. 회사는 축적된 CNS 전문성과 제형 기술을 바탕으로 제품 경쟁력을 높이고 향후 글로벌 수요 확대에도 적극 대응해 나간다는 계획이다.

명인제약 관계자는 "고령화와 정신건강에 대한 인식 변화로 중추신경계 치료제에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있다"며, "명인제약은 CNS 치료제 분야에서 축적해 온 연구개발 역량과 생산 인프라를 기반으로 시장 확대에 적극 대응해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편, 명인제약은 보통주 1주당 1,500원의 현금배당을 결정하고, 사내이사 후보 2인 선임 안건을 의결해 오는 정기 주주총회에 상정할 예정이다.

