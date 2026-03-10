브라질 국가대표 출신 헐크 포함 23명 퇴장

브라질 프로축구 경기에서 무려 23명이 퇴장당하는 대규모 난투극이 벌어졌다.

9일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 이날 브라질 벨루오리존치의 미네이랑 스타디움에서 열린 크루제이루와 아틀레치쿠 미네이루의 2026 캄페오나투 미네이루(미나스제아리스주 챔피언십) 결승전 후반 추가시간 양 팀 선수들은 집단 몸싸움을 벌였다.

사건은 후반 15분 카이우 조르지의 득점으로 크루제이루가 1-0으로 앞선 가운데 후반 추가시간 벌어졌다. 크루제이루 미드필더 마테우스 페레이라가 페널티지역 정면에서 오른발 슈팅을 시도했고, 공은 골키퍼 정면으로 향했다.

난투극을 벌이는 크루제이루와 아틀레치쿠 미네이루. 중계 화면·연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

하지만 골키퍼가 공을 한 번에 잡지 못하고 흘리자 크루제이루의 크리스티안이 세컨드 볼을 노렸고, 이 과정에서 두 사람이 충돌했다. 아틀레치쿠 미네이루의 골키퍼 에베르송이 벌떡 일어나 크리스티안을 밀어 넘어뜨린 뒤 무릎으로 가슴팍을 짓누르며 거칠게 다루자 곧바로 크루제이루 선수들이 달려와 집단 몸싸움이 시작됐다.

Advertisement

여기에 벤치에 있던 선수들까지 모두 달려 나오면서 그라운드는 순식간에 난투극으로 번졌다. 싸움 과정에 아틀레치쿠 미네이루에서 뛰는 전 브라질 대표팀 공격수 헐크가 상대 선수의 뒤통수를 가격하자, 이를 목격한 크루제이루의 수비수 루카스 비얄바가 옆차기로 대응하는 등 볼썽사나운 몸싸움이 계속됐다. 결국 경기는 8분여 동안 중지됐다가 종료되면서 크루제이루의 우승으로 막을 내렸다.

난투극이 격렬하게 벌어지자 주심은 경기 도중 레드카드를 꺼내지 못했다. 그러나 경기 종료 후 크루제이루 선수 12명과 아틀레치쿠 미네이루 선수 11명 등 총 23명이 레드카드를 받았다. 이번 경기에서 퇴장당한 헐크는 "유감스럽다. 이런 장면을 보여줘서는 안 됐다"며 "이런 행동은 전 세계적으로 큰 파장을 불러일으키는 만큼 선수는 물론 구단의 이미지도 보호해야만 한다"고 말했다.

AD

한편 역대 한 경기 최다 레드카드 기록은 2011년 2월 아르헨티나 5부리그 아틀레티코 클레이폴과 빅토리아노 아레나스의 경기다. 당시 경기 참가했던 36명이 전원이 난투극으로 퇴장 명령을 받은 바 있다. 당시 심판은 보고서에 경기를 '난투극'이라고 표현하기도 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>