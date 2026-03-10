AI 스마트폰·AI 안경 잇따라 공개

와디즈는 글로벌 테크 브랜드들이 한국 시장에 제품을 처음 공개하는 무대로 자사 플랫폼을 활용하고 있다고 10일 밝혔다.

와디즈에 따르면 해외 테크 기업들이 본격적인 유통 확대에 앞서 기술 수용도가 높은 국내 얼리어답터의 반응을 기반으로 와디즈에서 초기 수요를 확인하고 구매 데이터를 확보하는 사례가 이어지고 있다.

와디즈는 글로벌 테크 브랜드들이 한국 시장에 제품을 처음 공개하는 무대로 자사 플랫폼을 활용하고 있다고 10일 밝혔다.

이를테면 인공지능(AI) 기반 스마트폰, 실시간 번역 기능을 지원하는 AI 안경, 웨어러블 로봇 등 다양한 차세대 디바이스가 와디즈를 통해 국내에 공개되고 있다. 사전 주문 방식의 펀딩을 활용해 재고 부담을 낮추면서 초기 이용자층을 확보하고 이를 바탕으로 시장 반응을 확인할 수 있는 구조다.

국내에 처음 공개된 iKKO의 AI 스마트폰 '마인드원 K Pro(Mind One K Pro)'는 오픈 첫날 약 3억 8000만원의 펀딩금을 기록했다. 사전 알림 신청자만 1만1000명 이상이 몰렸다.

올해 초 CES 2026에서 주목받은 LLVision의 AI 안경 '레이온 헤이 2(Leion Hey2)'는 프로젝트 오픈 2시간 만에 1억원을 돌파했다. CES 2025 로보틱스 부문 최고 혁신상을 받은 AI 웨어러블 로봇 'Hypershell(하이퍼쉘)' 또한 출시 직후 약 1억원의 펀딩액을 기록했다.

와디즈 관계자는 "기술 경쟁력을 갖춘 브랜드들이 와디즈를 통해 초기 이용자층을 확보하고 글로벌 확장의 출발점을 모색하고 있다"고 했다.

