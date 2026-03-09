"많은 이들이 관심" 무용·오페라계 집단 반발

아카데미 회원 사이에서도 비판 나와

오스카 남우주연상 판도 변화 가능성

할리우드 스타 티모시 샬라메가 발레와 오페라를 깎아내리는 듯한 발언에 전 세계 공연예술계의 거세게 반발하고 나섰다. 일각서는 이번 논란이 아카데미 시상식 남우주연상 경쟁에도 영향을 미칠 수 있다는 전망까지 나오고 있다. 논란의 발단은 지난 2월 21일 미국 텍사스주 오스틴에서 열린 CNN·버라이어티 타운홀 행사였다. 샬라메는 배우 매튜 매커너히와 영화 산업의 미래를 주제로 대담하던 중 영화관의 위기를 언급하며 공연예술을 예로 들었다.

할리우드 스타 티모시 샬라메

이 자리에서 그는 "발레나 오페라처럼 '이걸 계속 살려야 한다'고 말하는 분야에서 일하고 싶지는 않다"며 "이제 아무도 관심을 두지 않는 것 같다"고 말했다. 이어 "종사자들에게는 죄송한 말"이라고 덧붙였다. 발언 직후 샬라메는 "방금 시청률 14%가 날아가는 소리가 들린다"며 농담으로 상황을 수습하려 했고 오페라를 흉내 내는 허밍을 하기도 했다. 하지만 해당 발언이 담긴 영상이 3월 초 SNS를 통해 확산하면서 논란이 급속도로 번졌다.

특히 세계 공연예술계는 잇따라 공개적으로 반박에 나섰다. 뉴욕 메트로폴리탄 오페라는 지난 5일 공식 SNS에 공연 제작 현장을 담은 영상을 올리며 "이건 당신을 위한 거야, 티모시 샬라메(This one's for you, Timothee Chalamet)"라는 메시지를 남겼다. 영상에는 무대 제작자와 의상 디자이너, 연주자 등 다양한 예술가들이 공연을 준비하는 모습이 담겼다.

영국 로열 오페라하우스 또한 "매일 밤 수천 명의 관객이 공연장을 찾는다"며 "문은 언제나 열려 있다"는 메시지와 함께 샬라메를 초대하는 글을 게시했다. 또한 "발레와 오페라는 연극, 영화, 패션 등 다양한 예술 분야에 영향을 미쳐 온 살아있는 예술"이라고 강조했다. 무용계 인사들의 비판도 이어졌다. 이 밖에도 LA 오페라, 빈 국립오페라극장, 바이에른 국립오페라 등 세계 주요 공연 단체들이 객석이 가득 찬 공연 사진과 영상을 공유하며 공연예술의 가치를 강조했다.

샬라메는 영화 '콜 미 바이 유어 네임'으로 주목받은 이후 '듄' 시리즈 등 블록버스터에 출연하며 할리우드 대표 스타로 자리매김했다. 대중성과 예술성을 모두 인정받아 온 배우인 만큼, 이번 발언에 대한 실망감도 더욱 커지고 있다는 평가다. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

대중 반응 역시 냉담하다. 미국을 비롯한 전 세계 네티즌들은 "예술의 가치를 숫자로만 판단하는 오만한 태도" "타 예술에 대한 이해가 부족하다"는 비판을 쏟아내고 있다. 일각에서는 이번 논란이 아카데미 시상식 결과에도 영향을 줄 수 있다는 관측이 나온다. 아카데미 회원 상당수가 다양한 예술 분야의 종사자인 만큼, 타 장르를 깎아내린 발언이 동료 예술가에 대한 예의가 아니라는 지적이 나오고 있기 때문이다. 샬라메는 영화 '마티 슈프림'으로 올해 아카데미 남우주연상 후보에 올라 있다. 앞서 크리틱스 초이스 어워즈와 골든글로브에서 남우주연상을 받으며 유력한 수상 후보로 꼽혀왔다.

하지만 최근 미국배우조합상(SAG)에서 영화 '씨너스: 죄인들'의 마이클 B. 조던이 남우주연상을 받으면서 경쟁 구도에도 변화가 감지되고 있다. 각종 시상식 예측 사이트에서도 조던의 수상 가능성이 상승세를 보이며 샬라메를 위협하는 분위기다. 다만 아카데미 시상식 최종 투표는 이미 2월 중순께 마무리된 것으로 알려져 실제 결과에 어떤 영향을 미칠지는 미지수다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



