신용·미수 상환과 저가매수 자금 마련, 연 5%대 금리로 당일 가능

개인투자자들의 투자 환경은 갈수록 까다로워지고 있지만, 변동성 속에서도 기회는 여전히 존재한다. 문제는 그 기회를 어느 정도의 투자 규모로 실행할 수 있느냐다. 이런 배경에서 스탁론은 보유 자금의 한계를 보완하며 투자 전략의 한 축으로 다시 주목받고 있다.

하이스탁론은 22년 연속 업계 1위의 운영 경험을 바탕으로, 자기자본만으로는 아쉬웠던 투자 여력을 확장할 수 있는 구조를 제시하고 있다. 투자 규모를 키워 보다 적극적인 대응이 가능해지면서, 변동성이 큰 시장에서도 자금 운용의 유연성을 확보하려는 투자자들에게 현실적인 선택지로 부각되고 있다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

