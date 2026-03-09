있지 유나, 3월23일 첫 솔로 '아이스크림' 발매
있지 유나. JYP엔터테인먼트 제공
그룹 있지(ITZY) 유나가 오는 23일 첫 솔로 음반을 발표한다고 JYP 엔터테인먼트가 9일 밝혔다.
소속사는 이날 공식 사회관계망서비스(SNS)에 유나의 솔로 데뷔 음반 '아이스크림(Ice Cream)' 트랙리스트를 공개했다. 이번 음반에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 '비보이(B-Boy)', '블루 메이즈(Blue Maze)', '하이퍼 드림(Hyper Dream)' 등 4곡을 수록한다.
유나는 리더 예지에 이어 팀 내 두 번째 솔로 주자로 나선다. 앞서 지난 2일 앨범 트레일러 영상과 데뷔 일정을 공개하며 솔로 활동을 예고했다. 영상은 공개 직후 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 2위에 올랐다.
유나는 최근 tvN 드라마 '언더커버 미쓰홍'에서 홍장미 역으로 출연했다.
이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
