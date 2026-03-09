◇정기인사
▲교학부총장 장명희 ▲대외협력부총장 김지현 ▲대학원장 박두용 ▲크리에이티브인문예술대학장 이은희 ▲미래융합사회과학대학장 이형용 ▲디자인대학장 지혜경 △IT공과대학장 김진환 ▲창의융합대학장 이관우 ▲미래플러스대학장 노광현 ▲상상력교양대학장 김영아 ▲글로벌인재대학장 강명수 ▲교육혁신처장 조문석 ▲기획조정처장 김은주 ▲산학연구처장·산학협력단장 이정훈 ▲학생진로취업처장 권상집 ▲입학처장 박종언 ▲글로컬협력처장 차문경 ▲총무처장 이주형 ▲디지털정보처장 서화정 ▲학술정보관장 박지영 ▲콘텐츠디자인칼리지원장 신현덕 ▲감사실장 박지용 ▲경영대학원장 김용식 ▲행정대학원장 김지성 ▲예술대학원장 채진미 ▲국방과학대학원장 염규현 ▲지식서비스&컨설팅대학원장 정진택 ▲부동산대학원장 백성준 ▲글로컬협력특별위원장 이태주 ▲교육혁신처부처장 이경복 ▲기획조정처부처장 장경국 ▲글로컬협력처부처장 김영일 ▲산학협력단부단장 정장훈 ▲콘텐츠디자인칼리지부원장 박철우 ▲지식서비스&컨설팅대학원부원장 최천근 ▲예술대학원 부원장 권오혁 ▲캠퍼스스타트업지원단부단장 전준현 ▲한성프레스센터장 김남용 ▲교수학습센터장 장선영 ▲스마트융합교육센터장 전영돈 ▲학생성공센터장 공규열 ▲자율전공설계지원센터장 곽미선 ▲SW·AI융합교육센터장 송미화 ▲IPP사업단장 장의성 ▲국제학생입학지원센터장 김일환 ▲글로벌원스톱센터장 김양진 ▲언어교육센터장 김윤주 ▲ESG센터장 임욱빈 ▲산학교육지원센터장 송태란 ▲창업기업육성ICC센터장 신은정 ▲글로벌창업교육센터장 홍성재 ▲벤처창업지원센터장 정욱환
