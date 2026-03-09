이란·바레인 피해 이어져

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 이어지는 가운데 이란과 바레인에서 해수 담수화 시설들이 연달아 공격받았다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 8일(현지시간) 보도했다. 사막 기후인 이 지역에서 '생명줄'이라 할 수 있는 담수화 시설까지 표적이 되며 민간인의 생존을 위협하는 인도적 위기로 번질 수 있다는 우려가 커지고 있다.

전날 아바스 아라그치 이란 외무장관은 미국이 자국 키슘섬의 담수 시설을 공격해 30개 마을의 식수 공급에 차질이 생겼다고 비판했다. 그는 이번 공격이 "심각한 결과를 초래할 수 있는 위험한 행위"라며 "이러한 선례를 만든 것은 이란이 아니라 미국"이라고 지적했다.

지난 4일(현지시간) 바레인 주페어에 있는 미 해군 기지 옆 건물이 이란 드론 공격에 피해를 입었다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

다만 미 중부사령부는 미군이 해당 공격에 관여하지 않았다고 밝혔다.

다음날에는 바레인에서도 담수화 시설을 겨냥한 공격이 발생했다. 바레인 정부는 이란 드론이 담수화 시설에 물적 피해가 발생했다며 이란이 민간 시설을 무차별적으로 공격하고 있다고 비판했다. 다만 바레인 당국에 따르면 이번 공격으로 식수 공급이나 수도망 운영이 영향을 받지는 않았다.

사막 기후인 걸프 지역 국가들은 해수를 식수로 바꾸는 담수화 시설에 의존하고 있다. 담수화 시설이 없으면 이 지역 대도시들은 사실상 붕괴할 수 있다고 해도 과언이 아니다. 특히 이란은 최근 몇 년간 심각한 물 부족을 겪고 있고, 바레인도 식수 대부분을 담수화 시설에 의존하고 있다.

일본 와세다대의 중동 전문가 압둘라 바부드 교수는 "바레인의 담수화 시설을 겨냥하는 것은 중요한 선을 넘는 행위로, 심각한 긴장 고조를 의미한다"고 밝혔다. 그는 "걸프 지역의 담수화 시설은 단순한 인프라가 아니다"라며 "수백만 명에게 식수를 공급하는 필수적인 생명선이다. 이 시설에 대한 공격은 군사 충돌을 민간인 생존에 대한 직접적인 위협으로 바꿀 위험이 있다"고 설명했다.

전문가들과 외교관들은 이 지역의 담수화 시설이 군사적 목표물이 될 경우 중동 도시들이 심각한 위기에 처할 수 있다고 오래전부터 경고해왔다. 2008년 주사우디아라비아 미 대사관의 외교 전문에 따르면, 당시 수도 리야드 식수의 90% 이상이 단일 담수화 시설에 의존하고 있었다. 전문은 해당 시설이나 송수관, 전력 설비가 심각하게 파괴될 경우 리야드는 일주일 내에 대피해야 한다고 밝혔다. 이후 사우디 정부가 물 저장시설에 막대한 투자를 하며 상황이 나아졌으나, 도시가 급성장하고 외국인 노동자 유입이 늘면서 부담이 가중됐다는 지적도 있다.

이란은 지난달 28일 미국과 이스라엘의 공습을 받은 이후 주변국 미군 기지 등을 겨냥해 보복에 나섰다. 그러나 이로 인해 공항, 호텔, 에너지 시설 등 민간 인프라가 피해를 겪고 있다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



