안세영이 중국 왕즈이에게 패하며 배드민턴 대회 중 가장 오랜 역사를 자랑하는 전영오픈 2연패에 실패했다.

세계배드민턴연맹(BWF) 여자단식 랭킹 1위 안세영이 영국 버밍엄 유틸리타 아레나에서 열리는 2026 전영오픈 출전을 위해 지난달 27일 인천공항을 통해 출국하며 기자의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

안세영은 9일(한국시간) 영국 버밍엄에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 전영오픈 여자단식 결승에서 세계랭킹 2위인 중국의 왕즈이에 0-2(15-21, 19-21)로 패했다.

2023년, 2025년 전영오픈 우승자인 안세영은 한국 선수 최초로 전영오픈 단식 2연패에 도전했으나 아쉽게 좌절하고 말았다.

AD

이번 패배로 안세영의 연승 기록은 36에서 중단됐다. 왕즈이를 상대로 한 연승도 10에서 마무리됐다.

Advertisement

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>