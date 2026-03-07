전남 영광 해역 규모 3.0 지진…"한빛원전 영향없어"
한빛원자력발전소 전경. 한국수력원자력
원자력안전위원회는 7일 오전 10시 6분 전남 영광군 서북서쪽 66㎞ 해역에서 발생한 규모 3.0의 지진과 관련해 국내 모든 원자로 시설의 안전성에는 이상이 없음을 확인했다고 밝혔다.
진앙에서 가장 가까운 거리에 있는 시설은 약 54㎞ 떨어진 한빛원자력발전소로 이번에 측정된 지진계측값은 0.0030g도 확인됐다.
이는 내진설계 값(0.2g)보다 낮아 시설에 영향이 없는 수준이며, 긴급 현장 안전 점검에서도 특이사항은 없는 것으로 확인했다고 원안위는 설명했다.
한국수력원자력 측도 이번 지진과 관련해 "현재 가동중인 모든 원전은 정상 운영중이며 이들 원전에서 계측된 지진계측값은 지진 경보 설정값(0.01g) 미만인 것으로 확인됐다"고 밝혔다.
강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
