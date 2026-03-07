국가철도망 계획 반영 요청

우주항공청·관광지 연결 남해안 신성장축 기대

경남 남해군과 사천시가 남해안 균형발전과 미래 산업·관광 인프라 구축을 위해 협력에 나섰다.

장충남 남해군수와 박동식 사천시장은 지난 6일 남해군청에서 '사천 우주항공선 국가철도망 구축'을 위한 공동 건의문을 채택하고, 국토교통부가 수립 중인 '제5차(2026~2035) 국가철도망 구축계획'에 해당 노선 반영을 공식 요청했다.

남해군-사천시 사천우주항공선 공동건의서 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

남해군과 사천시는 현재 도로 중심의 교통체계만으로는 증가하는 산업 물동량과 관광 수요를 감당하기 어렵다는 데 의견을 같이했다.

사천 우주 항공선이 신설될 경우 우주항공청, 국가산업단지, 남해안 주요 관광지 등 핵심 거점의 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다. 또한 지역 주민의 이동 편의 증진과 경제 활성화에도 기여해 남해안 공간 구조 개편의 계기가 될 전망이다.

Advertisement

장 군수는 "해저터널 개통과 대규모 관광 인프라 확충 등 지역의 미래 준비가 가속화되는 가운데 남해군은 '대전~남해선' 철도 노선의 국가계획 반영을 위해서도 힘쓰고 있다"며 "남해는 남부 내륙을 관통하는 대전~남해 선과 사천 우주 항공선이 연계될 때 관광·경제·산업이 함께 도약할 수 있다"고 강조했다.

AD

이어 "차세대 교통망이 구축되면 남해와 사천, 나아가 남해안권 전체가 동반 성장할 수 있는 핵심 동력이 될 것"이라며 "광역철도 조기 구축이 남해를 대한민국 교통·관광·산업 허브로 만드는 기반이 될 것"이라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>