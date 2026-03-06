최근 중동 정세 불안으로 국내 기름값이 폭등 조짐을 보이자 정부가 알뜰 주유소에 대한 관리 강화에 나섰다.

6일 한국석유공사에 따르면 공사는 전날 전국 알뜰 주유소에 '판매 가격 과다 인상 자제 요청'이라는 제목의 문자를 발송했다.

미국과 이란 전쟁 여파로 국제 유가가 상승하고 있는 6일 서울시내의 한 주유소에 휘발유 가격이 표시되고 있다. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

석유공사는 문자를 통해 "최근 일부 알뜰 주유소가 판매가격을 과도하게 인상하는 사례가 확인되고 있다"며 "(미국과 이스라엘의 이란 공습이 시작된) 2월 28일 이후 가격 인상 폭이 현저히 높거나 과다 마진을 취하는 등 국가 정책에 부응하지 않는 주유소는 추가 할증, 평가 감점, 계약 미갱신 등 필요한 관리 조치를 시행할 계획"이라고 밝혔다.

이어 "특히 최근 매입한 물량에 대해서는 향후 가격 상승 전망을 이유로 매입 단가 대비 과도하게 인상하는 사례가 발생하지 않도록 유의 바란다"며 "국내 유가 안정을 위해 운영하는 알뜰 주유소의 취지에 부합할 수 있도록 협조 부탁드린다"고 덧붙였다.

알뜰 주유소는 정부가 2011년 기존 정유사 중심의 과점 구조를 깨고 시장 내 경쟁을 유도하기 위해 도입한 정책이다.

석유공사는 알뜰 주유소 사업자와 1년 단위로 계약을 체결하는데, 사업자가 기름값을 과도하게 올릴 경우 계약을 갱신하지 않고 사업권을 박탈할 수 있다고 경고한 것이다.

지난해 말 기준 전국 알뜰 주유소 수는 총 1318개소로 전체 주유소의 12.3%를 차지하고 있다. 이 중 석유공사에서 관리하는 자영 알뜰 주유소는 395개소다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



