두산에너빌리티가 미국에 또 한 번 가스터빈을 수출하게 됐다.

두산에너빌리티는 미국 기업에 380㎿(메가와트)급 가스터빈 7기 공급계약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이 기업이 건설하는 데이터센터에 2029년 5월부터 매달 1기씩 가스터빈과 발전기를 순차 공급할 계획이다.

이번 계약을 포함해 두산에너빌리티가 미국에 공급하게 되는 가스터빈은 총 12기이다.

두산에너빌리티 380㎿급 대형 발전용 가스터빈. 두산에너빌리티 제공 AD 원본보기 아이콘

두산에너빌리티는 검증된 성능, 빠른 납기, 미국 현지 자회사의 서비스 지원 등을 미국에서 가스터빈 수주를 빠르게 확대한 배경으로 꼽았다.

앞서 두산에너빌리티는 2019년 대형 가스터빈 국산화에 성공한 이후 1만 7000시간 실증을 완료하며 기술 신뢰성을 확보했다.

또 이번 수출 계약을 포함해 현재까지 총 23기를 수주하며 경쟁력도 입증했다.

여기에 미국 휴스턴에 있는 자회사 DTS(Doosan Turbomachinery Services)의 가스터빈 유지보수 역량도 수주에 힘을 보태고 있다.

손승우 파워서비스BG장은 "이번 계약을 포함해 총 12기의 가스터빈을 미국에 공급해, 글로벌 플레이어로서의 입지를 견고히 할 수 있게 됐다"며 "두산은 앞으로도 경쟁력 있는 가스터빈을 제공하며 국내외 수요 증가에 적극적으로 대응해 나가겠다"고 말했다.

