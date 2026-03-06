남자속옷 라쉬반, 창원 LG세이커스와 오는 8일 '브랜드데이' 개최

10년 넘게 이어진 공식 후원 파트너십

기념해 팬들을 위한 축제의 장 마련



스포츠 과학과 기능성 언더웨어

라쉬반의 만남, 창원 홈경기 달군다



프리미엄 남성 언더웨어 브랜드 라쉬반(LASHEVAN)이 오는 8일 창원체육관에서 열리는 창원 LG세이커스의 홈경기에서 '라쉬반 브랜드데이'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 지난 10년이 넘는 시간 동안 LG세이커스의 공식 후원사로서 든든한 파트너십을 이어온 라쉬반이 그간의 성원에 보답하고, 팬들과 함께 승리를 기원하기 위해 기획됐다. 한 기업이 프로농구단과 10년 이상 스폰서십을 유지하는 것은 업계에서도 보기 드문 사례로, 양측의 두터운 신뢰를 보여준다.

브랜드데이를 맞아 경기장 현장에서는 팬들을 위한 '특별 럭키드로우(뽑기) 이벤트'가 대대적으로 진행된다. 부스를 방문하는 관람객들은 추첨을 통해 ▲LG세이커스 공식 유니폼 ▲선수들의 친필 사인이 담긴 사인볼 ▲라쉬반 기능성 드로즈 등 다양한 선물을 받을 수 있다.

라쉬반은 경기장 외부 홍보 부스에서 브랜드 고유의 '3D 분리 기술', '자연유래소재 원단', '스피드업드라이' 등 선수들이 경기 중 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 돕는 기능성 언더웨어를 직접 경험해 볼 수 있는 다양한 이벤트도 제공한다. 또한 작전 타임 및 하프타임 이벤트를 통해 경기장을 찾은 팬들에게 잊지 못할 즐거움과 경품 혜택을 선사할 예정이다.

라쉬반 관계자는 "10년 넘게 LG세이커스와 함께하며 선수들의 퍼포먼스 향상을 지원해 온 것에 큰 자부심을 느낀다"며 "오랜 시간 함께해 온 창원 팬들의 열정에 보답하고자 준비한 이번 브랜드데이에서 승리의 기쁨과 풍성한 혜택을 동시에 누리시길 바란다"고 밝혔다.

Advertisement

AD

한편, 라쉬반은 인체공학적 설계와 독보적인 특허 기술로 남성 언더웨어 시장을 선도하고 있으며, LG세이커스를 비롯한 다양한 스포츠 구단 및 선수들과의 협업을 통해 스포츠 정신을 담은 브랜드 가치를 확산시키고 있다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>