NH농협생명, 보험사기 추적 드라마 '세이렌' 제작지원

보험조사관 주인공 이야기

"보험사기 대응 메시지 전파"

NH농협생명은 지난 2일 첫 방송된 tvN 월화드라마 '세이렌' 제작을 공식 지원했다고 6일 밝혔다.

세이렌은 의문의 사망 사건을 추적하는 보험조사관 이야기를 그린 로맨스 스릴러다. 주인공 차우석은 보험사기 사건 진실을 파헤치며 긴장감 있는 전개를 이끈다.

NH농협생명은 보험사기 문제가 보험산업 신뢰와 직결되는 중요한 사안이라는 점에서, 관련 소재를 다룬 콘텐츠 제작에 협력하게 됐다고 설명했다.

이번 제작 지원은 보험산업 건전성과 사회적 책임에 대한 공감대를 확산하기 위한 노력 일환이다.

Advertisement

NH농협생명 관계자는 "보험사기는 고객과 보험사 모두에게 피해를 초래하는 중대한 문제"라며 "보험사기 예방과 근절을 위한 노력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

AD

한편 NH농협생명은 보험사기 예방을 위해 내부통제 체계를 강화하고, 보험사기특별조사팀(SIU)을 운영하며 의심 거래 모니터링과 현장 조사를 체계적으로 실시하고 있다. 유관기관과 협력해 보험사기 대응 체계를 지속적으로 고도화하고 있다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>