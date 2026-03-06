LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 CTO 전략 발표

공급망 재편·차세대 배터리 기술 집중 조명

서울 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2026'에서 글로벌 배터리 산업의 기술 전략과 협력 방향을 논의하는 대규모 컨퍼런스와 다양한 산업 프로그램이 함께 열린다.

오는 11일부터 사흘간 서울 코엑스에서 개최되는 '인터배터리 2026'에서는 글로벌 배터리 산업의 핵심 이슈를 다루는 '더배터리컨퍼런스(The Battery Conference)'를 비롯해 총 17개의 산업 프로그램이 진행된다.

11일과 12일 코엑스 세미나실에서 열리는 더배터리컨퍼런스에는 글로벌 배터리 기업 최고기술책임자(CTO)와 세계적 석학, 산업 전문가들이 참여해 인공지능(AI) 확산, 에너지저장장치(ESS) 시장 성장, 로봇·국방 산업 전동화, 차세대 배터리 기술, 공급망 재편 등 배터리 산업의 주요 이슈를 집중적으로 논의한다.

특히 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사 CTO와 파나소닉 에너지(Panasonic Energy) CTO가 동시에 참여해 차세대 배터리 기술과 미래 전략을 발표한다. LG에너지솔루션은 연구개발 전반에 인공지능(AI)과 오픈이노베이션(Open Innovation)을 결합하는 'AI 전환(AX)' 전략을, 삼성SDI는 에너지저장장치(ESS), 휴머노이드 로봇, 도심항공교통(UAM) 등 신시장 확대에 대응하는 각형 배터리 기반 기술 전략을 소개할 예정이다. SK온은 인공지능 기반 배터리 관리 시스템(BMS)을 활용한 안전성 강화 전략을 발표하며, 파나소닉 에너지는 고에너지밀도·안전성·AI 확산 등 산업 변화에 대응한 배터리 사업 전략을 공유한다.

차세대 배터리 기술 경쟁도 주요 의제로 다뤄진다. 시카고대학교 잉 쉘리 멍(Ying Shirley Meng) 교수는 전고체 배터리 상용화 과정에서의 기술 과제를 분석하고 글로벌 연구 협력의 중요성을 제시한다. 전고체 배터리 기업 팩토리얼 에너지(Factorial Energy)와 포스코퓨처엠은 차세대 배터리 소재 전략과 공동 프로젝트를 통해 전고체 배터리 상용화 추진 현황을 발표할 예정이다. 흑연 음극 기술을 개발한 라시드 야자미(Rachid Yazami) 교수는 리튬이온배터리 셀의 초고속 충·방전 메커니즘과 안전성 관련 연구 결과를 공유한다.

전기차 중심이던 배터리 수요가 에너지저장장치(ESS), 데이터센터, 로봇, 국방 등으로 확대되는 흐름도 주요 논의 주제로 다뤄진다. 블룸버그 뉴에너지 파이낸스(BloombergNEF)와 증권사, 연구기관 전문가들은 글로벌 배터리 수요 구조 변화와 산업 전망을 발표하며, 방산·로봇·선박 ESS 등 신시장 확대 전략도 소개될 예정이다.

배터리 공급망 재편과 핵심광물 확보 전략도 중요한 의제다. 글로벌 컨설팅 기업 맥킨지앤드컴퍼니(McKinsey & Company) 전문가들은 글로벌 배터리 공급망 재편 흐름을 분석하고 포스코홀딩스와 에코프로머티리얼즈는 리튬 공급망 확보와 전구체 국산화 전략을 발표한다. 실리콘 기반 음극재 기술 등 차세대 소재 산업화가 가져올 공급망 변화도 함께 논의될 예정이다.

이와 함께 배터리 산업 협력을 위한 국제 세미나도 열린다. 한국배터리산업협회와 주한미국대사관이 공동 개최하는 '미국 배터리 포럼'에서는 미국 정부와 방산 전문가들이 참여해 배터리 기술 협력과 투자 환경을 소개한다. 또 호주 정부와 함께하는 '호주 배터리 밸류체인 협력 세미나'와 핵심광물 협력을 논의하는 '글로벌 배터리 광물 세미나'도 마련된다.

배터리 연구개발과 제조 공정에서 인공지능(AI) 기술 활용도 주요 주제로 다뤄진다. LG CNS와 산업 기업들은 AI 기반 배터리 성능 검증 기술과 공정 자동화, 실험 자동화 등 연구개발 혁신 사례를 소개할 예정이다. 또한 독일 프라운호퍼 연구소(Fraunhofer Institute) 전문가들이 참여하는 '한·독 배터리 포럼'에서는 공정 혁신과 재사용·재활용 기술 등 협력 방안이 논의된다.

이 밖에도 배터리 시험·인증, 안전 기술, 리튬메탈 소재 등 차세대 기술 관련 발표가 진행되며 전기차 대중화를 위한 배터리 기술 발전 방향도 공유될 예정이다.

이번 전시회에서는 참가 기업의 실질적인 비즈니스 기회를 확대하기 위한 프로그램도 처음으로 운영된다. 글로벌 투자기관이 참여하는 기업설명회(IR) 피칭 프로그램을 통해 배터리 중소기업과 스타트업의 투자 유치 기회를 제공하고, 배터리 기업과 소재·장비 기업 간 협력을 위한 구매상담회도 진행된다.

인터배터리 2026에서는 글로벌 기업과 연구기관, 정책 전문가들이 한자리에 모여 차세대 배터리 기술 경쟁과 산업 구조 변화를 조망할 전망이다. 전기차 중심이던 배터리 산업이 인공지능 인프라, 에너지저장장치, 로봇, 국방 등 다양한 산업으로 확장되는 흐름 속에서 기술 혁신과 공급망 전략, 산업 협력 모델을 확인할 수 있는 장이 될 것으로 기대된다.

더배터리컨퍼런스를 포함한 세미나 프로그램은 인터배터리 2026 홈페이지에서 확인할 수 있으며 현장 신청도 가능하다.

