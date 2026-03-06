'부산 안전 ON' 연계, 실시간



AI가 침수피해 해결사로 나선다. 부산시가 인공지능(AI) 기반 도시 침수 대응 기술 개발을 위해 국책 연구기관들과 협력에 나섰다.

부산시(시장 박형준)는 6일 오후 1시 30분 시청 15층 재난대책본부 회의실에서 한국건설기술연구원, 한국지질자원연구원, 한국전자통신연구원, 한국철도기술연구원과 함께 'AI 기반 극한호우 대응 플랫폼 기술개발'을 위한 업무협력 의향서(LOI)를 체결한다고 알렸다.

이번 협력은 부산의 재난안전 대응 역량과 도시환경 특성을 실증 기반으로 활용해 국가과학기술연구회 융합형 기본사업인 '홍수 안심도시 실현을 위한 디지털 도시홍수 제어기술 개발'의 현장 적용을 추진하기 위해 마련됐다. 이 사업은 과학기술정보통신부 지원으로 2025년부터 2029년까지 5년간 약 384억원이 투입된다.

이날 체결식에 김기환 부산시 시민안전실장과 4개 국책연구기관 본부장이 참석한다.

시는 이번 협력을 통해 인공지능 기반 도시 침수 예측·제어 기술을 고도화하고 기후변화로 심화되는 극한호우에 선제적으로 대응할 수 있는 스마트 기술 기반 도시 안전관리 체계를 구축할 계획이다.

그동안 침수 위험 예측은 일부 재난 우려 지역에 설치된 기상관측 센서와 기상정보에 의존해 관측 범위가 제한적이고 분석에 시간이 걸리는 한계가 있었다. 시는 인공지능 기반 폐쇄회로(CC)TV 실시간 강우량 분석 기술을 도입해 관측 범위를 확대할 수 있을 것으로 보고 있다.

또 부서별로 분산 관리되던 지하구조물과 상·하수도 관망, 재해 이력 등 도시 데이터를 통합 관리해 재난 대응 기반을 강화한다. 물리 모델과 인공지능을 결합한 하이브리드 예측기술, 지상·지표·지하 통합 3차원 분석을 통해 침수 깊이와 범위를 사전에 예측하고 상황별 대응 시나리오를 제시하는 체계도 구축한다.

협력 기간은 4년이다. 각 기관은 기술개발과 현장 실증을 공동으로 수행하며 ▲기관별 특화 기술개발 ▲데이터 제공 및 공유 ▲도시 침수·지질재해 대응 기술 실증 ▲실무협의회 구성·운영 등에 협력한다.

부산시는 배수관망, 지형·시설물 정보, 센서 데이터, 침수 이력 등 도시 데이터를 제공하고 침수 상습지역을 중심으로 단계적 실증을 추진할 계획이다.

시는 기존 도시안전 통합정보서비스 '부산 안전 ON'과 연계해 실시간 위험 상황 검출과 예측, 대피경로 안내 기능도 강화한다. 시민들은 행정동 단위 침수 위험 정보를 보다 빠르게 확인하고 위험지역 접근 자제 안내와 최적 대피경로 정보를 실시간으로 확인할 수 있게 된다.

박형준 부산시장은 "기후변화로 예측하기 어려운 극한호우가 잦아지면서 도시 침수 대응 방식도 보다 과학적이고 선제적인 체계로 전환할 필요가 있다"며 "인공지능과 디지털 기술을 활용한 도시 침수 예측·대응 플랫폼을 구축해 시민의 생명과 재산을 보호하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

또 "첨단 기술을 활용해 도시 안전관리 체계를 계속 고도화하고 극한 기상 상황에서도 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 도시 부산을 만들어 가겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



