동의과학대, 2026학년도 전기 외국인 유학생 입학식 개최
불러오는 중...닫기
동의과학대학교(총장 김영도)는 지난달 26일 2026학년도 전기(3월) 외국인 유학생 입학식을 개최했다.
동의과학대가 2026학년도 전기 외국인 유학생 입학식을 갖고 기념촬영하고 있다. 동의과학대 제공
이번 입학식은 새 학기를 맞아 입학한 외국인 유학생들의 대학 생활 시작을 축하하고 안정적인 학업 적응을 지원하기 위해 마련됐다. 행사에는 국제협력처 김태경 처장을 비롯해 교무처 김대경 처장 등 주요 보직자와 각 학과 책임교수 8명이 참석해 외국인 유학생 240여명의 입학을 축하했다.
입학식은 국민의례를 시작으로 학사보고, 환영사, 학과 책임교수 소개, 국제협력처 직원 소개, 단체 기념 촬영 순으로 진행됐다.
이번 학기에는 베트남, 네팔, 미얀마, 우즈베키스탄 등 9개국에서 온 외국인 유학생들이 입학해 캠퍼스 내 다문화 교류와 국제적 학습 분위기가 한층 확대될 것으로 기대된다. 동의과학대학교는 입학 초기 단계부터 행정·학사·생활·정착 지원 프로그램을 연계해 유학생들이 안정적으로 학업에 전념할 수 있도록 지원하고 있다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"한달 700만원도 벌어요" 두둑한 수입에 '불법 외...
김태경 국제협력처장은 "이번 입학식은 새로운 도전을 시작하는 외국인 유학생들에게 동의과학대학교가 든든한 출발점이 되겠다는 약속의 자리"라며 "학생들이 안정적인 환경에서 학업에 집중할 수 있도록 교육과 생활 지원을 촘촘히 마련해 나가겠다"고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>