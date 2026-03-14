최대 17%까지 환급 가능…소득요건 맞춰야

보증금 적어도 확정일자·전입신고 받아야

편집자주 돈과 관련된 문제는 일상에서 가장 자주 마주치지만, 정확한 기준을 알기 어려운 경우가 많습니다. 관행처럼 받아들여 온 이야기나 잘못 알려진 정보로 인해 불필요한 손해를 보는 사례도 적지 않습니다. [돈의 오해]는 세금·수수료·계약·환불 등 생활 속 금전 문제에서 사람들이 흔히 착각하는 내용을 공공자료와 공식 기준을 바탕으로 정리합니다.



"월세는 그냥 매달 사라지는 돈 아닌가요?"

전세와 달리 목돈이 묶이지 않는 대신, 매달 빠져나가는 월세는 '소비'로만 인식되는 경우가 많다. 특히 사회초년생과 1인 가구에 월세는 어쩔 수 없이 감수해야 할 고정지출처럼 여겨진다.

하지만 제도를 들여다보면 이야기는 달라진다. 월세도 일부는 세금으로 돌려받을 수 있고, 보증금 역시 법적으로 보호받을 수 있다. 문제는 '몰라서' 챙기지 못하는 경우다.

월세, 연말정산에서 돌려받을 수 있다

무주택 근로자는 일정 요건을 충족하면 월세 세액공제를 받을 수 있다. 납부한 월세의 일정 비율을 세금에서 차감해주는 제도로, 결과적으로 이미 낸 세금 일부를 환급받는 구조다.

그럼에도 불구하고 신청하지 않는 사례는 적지 않다. "조건이 까다로울 것 같다", "회사에서 안내가 없었다", "집주인이 꺼릴까 봐 말하지 않았다"는 이유에서다. 하지만 세액공제는 임대인의 동의가 필요한 제도가 아니며, 요건 역시 비교적 명확하다.

AI로 생성한 일러스트. 챗GPT AD 원본보기 아이콘

기본적으로 무주택자여야 하고, 일정 소득 기준(총급여 8000만원 이하, 종합소득금액 7000만원 이하)을 충족해야 한다. 임대차계약서가 존재해야 하며, 주소지에 전입신고가 돼 있어야 한다. 월세를 계좌이체로 납부했다면 금융거래 내역이 증빙 자료로 활용된다.

또 국민주택규모(85㎡) 또는 기준시가 4억원 이하 주택(주거용 오피스텔, 고시원 포함)이어야 한다. 이 경우 총급여액이 5500만원 이하(종합소득금액 4500만원 이하)라면 월세액의 17%를, 총급여액이 5500만원 초과 8000만원 이하(종합소득금액 7000만원 초과자 제외)라면 15%를 세액공제받는다. 한도는 연 1000만원이다.

중요한 점은 자동 적용이 아니라는 것이다. 연말정산을 회사가 일괄 진행하더라도, 공제를 받기 위해서는 본인이 관련 서류를 제출해야 한다. 임대차계약서는 물론 등기부등본, 매월 임대인에게 이체한 월세 내역을 제출해야 공제가 가능하다. 매달 수십만 원씩 내는 월세가 1년이면 적지 않은 금액이 되는 만큼, 이를 단순 지출로만 넘기기에는 아쉬운 부분이다.

보증금 적다고 안심? 권리는 따로 있다

월세 계약의 또 다른 오해는 "보증금이 적으니 위험도 작다"는 생각이다. 전세에 비하면 상대적으로 금액이 적다 보니 계약을 가볍게 여기기 쉽다. 그러나 임대차계약은 보증금 규모와 무관하게 법적 권리가 발생한다.

전입신고를 하고 확정일자를 받으면 임차인은 대항력과 우선변제권을 갖는다. 집주인이 바뀌거나 해당 주택이 경매로 넘어가더라도 일정 범위 내에서 보증금을 우선적으로 변제받을 수 있는 권리다.

서울의 한 주택가(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 직접적 관련 없음). 김현민 기자 원본보기 아이콘

반대로 이 절차를 미루면 보호 범위가 달라질 수 있다. 계약서를 작성했더라도 전입신고를 늦게 하거나 확정일자를 받지 않으면, 경매 및 분쟁 상황에서 우선순위기 밀릴 수 있다. 특히 선순위 근저당이나 세금 체납 등이 얽혀 있는 경우 보증금 반환 순위는 중요한 쟁점이 된다.

월세라고 해서 계약이 가벼운 것은 아니다. 매달 내는 돈 뒤에는 세금 문제와 재산권 보호라는 법적 구조가 함께 따라온다.

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월세는 단순히 '통장을 스쳐 가는 돈'이 아니라는 점을 명심해야 한다. 세액공제를 통해 일부를 되돌려받을 수 있고, 보증금은 절차를 갖추면 법적으로 보호받는다. '어차피 나가는 돈'이라는 인식이 굳어질수록 돌려받을 수 있는 세금과 지킬 수 있는 권리는 놓치기 쉽다. 월세를 비용으로만 볼지, 권리의 출발점으로 볼지는 결국 정보의 차이다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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