6~15일 멤버십 회원 대상… 객실 특가·리워즈 2배 적립 등 혜택↑



파라다이스시티·파라다이스 호텔 부산 다양한 호캉스 패키지 선봬

파라다이스 호텔앤리조트가 연 2회 진행하는 대표 특가 이벤트 '슈퍼위크'를 한층 강화된 혜택과 함께 선보인다.

파라다이스 호텔앤리조트는 오는 6일부터 15일까지 10일간 멤버십 프로그램 '파라다이스 리워즈' 회원을 대상으로 '2026 파라다이스 슈퍼위크'를 진행한다.

상반기 여행 수요를 겨냥해 객실 특가와 다양한 체류형 혜택을 제공한다는 취지다.

먼저 파라다이스시티 호텔과 아트파라디소 객실을 할인가에 선보인다. 파라다이스시티 호텔 객실 패키지는 '룸＆리조트머니'와 '스위트＆리조트머니' 2종으로, 리조트 내 식음(F＆B) 시설 등에 사용할 수 있는 리조트머니를 각각 5만원과 15만원 추가로 제공한다. 전 객실이 스위트룸으로 구성된 럭셔리 부티크 호텔 '아트파라디소'는 리조트머니 5만원 혜택이 포함된 상품을 마련했다.

전 상품 공통 혜택도 강화했다. 호텔 마일리지인 '리워즈' 2배 적립을 기본으로 씨메르와 원더박스, 사우나, 수영장을 무제한으로 이용할 수 있다. 파라다이스시티 호텔 상품 구매 고객에게는 체크인 기준 선착순으로 리버시블백, 피크닉매트, 샤쉐(방향제) 가운데 하나를 랜덤으로 증정한다.

프리미엄 스파 '씨메르'와 실내 테마파크 '원더박스' 입장권 할인 혜택도 제공한다. 씨메르 아쿠아스파 1인 입장권은 이용 시간을 기존 6시간에서 무제한으로 확대했으며, 원더박스 입장권은 자유이용권 2인(대인 1인·소인 1인) 구성으로 기존 대인 1인 가격에 소인 1인을 추가 제공한다.

파라다이스 호텔 부산에서는 취향에 따라 선택할 수 있는 4종 객실 상품을 특가로 판매한다. 객실 1박과 아쿠아바 해물라면과 생맥주 2잔 세트, 객실 1박과 온더플레이트 조식, 객실 1박과 라운지 파라다이스 2인 이용·신관 무료 업그레이드 패키지 등을 마련했다. 또 장기 투숙 고객을 위해 객실 2박과 바이레도 트래블 키트로 구성된 상품도 선보인다.

파라다이스 호텔 부산 상품 구매 고객에게는 리워즈 2배 적립과 수영장·씨메르 이용 혜택과 함께 추가 할인이 가능한 홈페이지 쿠폰을 제공한다. 모든 고객에게 2만원 쿠폰을 지급하며, 60만원 이상 구매 시 3만원, 90만원 이상 구매 시 5만원 쿠폰을 추가로 다운로드해 사용할 수 있다.

구매 고객을 대상으로 오션 테라스 객실 숙박권과 온더플레이트 식사권 등을 제공하는 경품 추첨 이벤트도 진행한다.

3월 투숙 고객을 위한 한정 쿠폰 이벤트 '스프링 페스트'도 운영한다. 오는 31일까지 월∼목 투숙 고객에게 예약 시 즉시 적용 가능한 3만3000원 객실 할인 쿠폰을 제공하며, 같은 기간 월∼목 체크인 고객에게는 식음업장 런치·디너 15% 할인 쿠폰과 온더플레이트 어린이 1인 조식 50% 할인 쿠폰도 지급한다. 해당 쿠폰은 6일과 9일 한정 수량으로 다운로드할 수 있다.

이번 슈퍼위크는 투숙과 이용 기간을 폭넓게 설정했다. 객실 상품은 3월 6일부터 7월 16일까지 이용할 수 있으며, 씨메르 상품은 6일부터 4월 30일까지, 원더박스 상품은 3월 21일부터 4월 30일까지 사용할 수 있다.

파라다이스 호텔앤리조트 관계자는 "파라다이스 슈퍼위크는 매년 높은 호응을 얻어온 시그니처 할인 이벤트"라며 "리워즈 회원 전용 특가와 2배 적립, 부대시설 이용 혜택을 강화한 만큼 합리적인 가격으로 객실과 스파, 테마파크를 모두 즐길 기회가 될 것"이라고 말했다.

