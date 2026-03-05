20일까지 스프링 페스타 패키지 한정 판매

객실 1박·2인 조식 구성

월~목 체크인 시 30시간 스테이 혜택

휘닉스 파크는 봄을 맞아 오는 20일까지 '스프링 페스타 패키지' 타임세일 상품을 한정 판매한다고 5일 밝혔다.

가격은 9만9000원 특가부터 시작하며 휘닉스 호텔앤드리조트 공식 홈페이지와 주요 여행상품 판매 채널에서 구매할 수 있다. 투숙 기간은 4월 30일까지다.

휘닉스 파크 전경. 휘닉스 제공

상품은 객실 1박과 2인 조식으로 구성됐다. 조식은 휘닉스 파크 한식당 '온담'에서 제공한다. 온담은 기존 점심 시간대부터 운영했으나 6일부터 조식 서비스를 시작한다.

휘닉스 공식 홈페이지에서 '스프링 페스타 패키지'를 예약하면 월요일부터 목요일 체크인 시 30시간 스테이 혜택이 제공된다. 오전 9시 체크인 후 다음 날 오후 3시 체크아웃까지 객실을 이용할 수 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



