네덜란드 연구팀, 기존 논문 385편 분석

"해수면 기준 과소평가 돼 영향도 축소"

"제대로 반영 시 최대 1.3억 명 영향"

지구온난화로 인한 해수면 상승을 예측해 온 대부분 연구가 해수면 기준을 실제보다 과소평가하고 있다는 지적이 나왔다.

기사 이해를 돕기 위한 사진. AD 원본보기 아이콘

5일 연합뉴스는 "네덜란드 바헤닝언대 필리프 민더하우트 교수팀은 과학 저널 '네이처'에서 2009~2025년 발표된 연안 노출 및 재해 영향 평가 논문 385편을 분석하고 연안 해수면 가정치와 실제 측정치의 차이를 계산해 이런 결과를 얻었다고 밝혔다"고 보도했다.

이들은 2009~2025년 발표된 연안 노출 및 재해 영향 평가 관련 동료 심사 논문 385편을 분석하고, 전 세계 메타분석을 통해 일반적으로 가정된 연안 해수면과 실제 측정된 해수면 사이의 차이를 계산했다.

그 결과 기존 해수면 영향 연구의 90% 이상이 실제 측정 해수면 대신 지구 중력과 자전에 기반해 전 지구 평균 해수면을 추정하는 지오이드 모델(geoid model)을 사용해 해수면 상승을 분석한 것으로 나타났다. 지오이드 모델에 따른 해수면 높이는 실제보다 0.24~0.27ｍ 낮게 반영돼 있었으며, 일부 지역은 그 차이가 5.5~7.6ｍ에 달했다.

Advertisement

연구팀에 따르면 지오이드 모델은 중력과 지구 자전만 고려할 뿐, 조석, 해류, 바람 등 지역 해수면을 결정하는 다른 요인들은 반영하지 않는 문제가 있다. 연구팀은 "지오이드 모델을 기반으로 한 해수면 상승 및 연안 재해 영향 평가는 실제보다 낮은 해수면을 기준으로 계산됐기 때문에 그로 인한 위험이 과소평가 돼 있다"고 지적했다.

지구온난화에 의한 해수면 상승으로 수몰 위기에 놓여 있는 남태평양의 섬 투발루. 투발루 공식 관광 홈페이지 원본보기 아이콘

지구온난화가 빠르게 진행되면서 해수면 상승은 전 세계 연안 지역에 중대한 위협이 되고 있다. 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)는 오는 2100년까지 전 지구 평균 해수면이 0.28~1ｍ 상승할 수 있다고 추정한 바 있다. 그러나 연구팀은 "해수면 높이를 제대로 반영하면 해수면 1ｍ 상승 시 기존 예측보다 37% 많은 육지가 물에 잠기고, 최대 1억 3200만명이 영향을 받을 수 있다"고 지적했다.

AD

이번 연구를 주도한 민더하우트 교수는 "특정 섬이나 연안 도시의 실제 해수면이 기존 가정치보다 높다면 해수면 상승 영향이 예상보다 더 빨리 나타날 것"이라며 "지역 정부 등은 이 문제가 해당 지역에 영향을 미치는지 점검할 필요가 있다"고 말했다.

김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>