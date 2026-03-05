네덜란드 연구팀, 기존 논문 385편 분석
"해수면 기준 과소평가 돼 영향도 축소"
"제대로 반영 시 최대 1.3억 명 영향"

지구온난화로 인한 해수면 상승을 예측해 온 대부분 연구가 해수면 기준을 실제보다 과소평가하고 있다는 지적이 나왔다.


기사 이해를 돕기 위한 사진.

기사 이해를 돕기 위한 사진.

AD
원본보기 아이콘

5일 연합뉴스는 "네덜란드 바헤닝언대 필리프 민더하우트 교수팀은 과학 저널 '네이처'에서 2009~2025년 발표된 연안 노출 및 재해 영향 평가 논문 385편을 분석하고 연안 해수면 가정치와 실제 측정치의 차이를 계산해 이런 결과를 얻었다고 밝혔다"고 보도했다.

이들은 2009~2025년 발표된 연안 노출 및 재해 영향 평가 관련 동료 심사 논문 385편을 분석하고, 전 세계 메타분석을 통해 일반적으로 가정된 연안 해수면과 실제 측정된 해수면 사이의 차이를 계산했다.


그 결과 기존 해수면 영향 연구의 90% 이상이 실제 측정 해수면 대신 지구 중력과 자전에 기반해 전 지구 평균 해수면을 추정하는 지오이드 모델(geoid model)을 사용해 해수면 상승을 분석한 것으로 나타났다. 지오이드 모델에 따른 해수면 높이는 실제보다 0.24~0.27ｍ 낮게 반영돼 있었으며, 일부 지역은 그 차이가 5.5~7.6ｍ에 달했다.

Advertisement

연구팀에 따르면 지오이드 모델은 중력과 지구 자전만 고려할 뿐, 조석, 해류, 바람 등 지역 해수면을 결정하는 다른 요인들은 반영하지 않는 문제가 있다. 연구팀은 "지오이드 모델을 기반으로 한 해수면 상승 및 연안 재해 영향 평가는 실제보다 낮은 해수면을 기준으로 계산됐기 때문에 그로 인한 위험이 과소평가 돼 있다"고 지적했다.


지구온난화에 의한 해수면 상승으로 수몰 위기에 놓여 있는 남태평양의 섬 투발루. 투발루 공식 관광 홈페이지

지구온난화에 의한 해수면 상승으로 수몰 위기에 놓여 있는 남태평양의 섬 투발루. 투발루 공식 관광 홈페이지

원본보기 아이콘

지구온난화가 빠르게 진행되면서 해수면 상승은 전 세계 연안 지역에 중대한 위협이 되고 있다. 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)는 오는 2100년까지 전 지구 평균 해수면이 0.28~1ｍ 상승할 수 있다고 추정한 바 있다. 그러나 연구팀은 "해수면 높이를 제대로 반영하면 해수면 1ｍ 상승 시 기존 예측보다 37% 많은 육지가 물에 잠기고, 최대 1억 3200만명이 영향을 받을 수 있다"고 지적했다.


꼭 봐야 할 주요 뉴스

삼전·하닉에 결혼자금 3억 몰빵한 공무원…"살아있냐" 묻자 삼전·하닉에 결혼자금 3억 몰빵한 공무원…"살아...
AD

이번 연구를 주도한 민더하우트 교수는 "특정 섬이나 연안 도시의 실제 해수면이 기존 가정치보다 높다면 해수면 상승 영향이 예상보다 더 빨리 나타날 것"이라며 "지역 정부 등은 이 문제가 해당 지역에 영향을 미치는지 점검할 필요가 있다"고 말했다.



김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

당신이 추구하는 항쟁 스타일은?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

by Dable

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

by Dable
Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement