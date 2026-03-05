"99만원에 애플 노트북"…'가성비' 맥북 네오 공개
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
애플이 가성비 노트북 '맥북 네오'를 공개하며 중저가 노트북 시장을 공략한다.
애플 맥북 네오. 애플.
AD
애플은 4일(현지시간) 웹 서핑, 영상 재생 등 일상적인 작업을 최적화한 '맥북 네오'를 공개했다.
맥북 네오는 아이폰16 프로에 처음으로 탑재된 'A18 프로' 칩을 장착했다. 인텔 코어 울트라 5 기반 PC보다 50% 빠른 속도와 3배 빠른 내장형 AI 워크로드를 제공한다. 16코어 뉴럴 엔진으로 온디바이스 인공지능 '애플 인텔리전스' 기능을 빠르게 구동할 수 있다.
화면은 33cm 리퀴드 레티나 디스플레이로, 반사 방지 코팅이 적용돼 다양한 환경에서도 선명한 화면을 경험할 수 있다.
배터리는 한번 충전해 최대 16시간 사용 가능하다.
Advertisement
이번 제품은 알루미늄 디자인이 적용됐고, 연분홍색, 남색, 은색, 레몬색 네 가지 색상으로 출시된다.
기본 저장용량 256GB 기준 가격은 99만원, 교육용은 85만원부터 시작한다. 이는 현재 판매 중인 맥북 에어 13인치가 179만원임을 고려하면 절반에 가깝다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스[단독]이란 전쟁에 불안한 중동국가들 한국에 'SOS...
AD
맥북 네오는 이날부터 사전 주문을 받고, 11일 정식 출시된다.
이은서 기자 libro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement