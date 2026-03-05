운영비·인건비 등 연간 1억2000만원 지원
문화체육관광부는 국민체육진흥공단과 함께 2026년 국민체력인증센터 9개소를 새롭게 선정했다고 5일 밝혔다.
문체부는 공간(시설) 확보와 접근성, 운영 여건, 이용 활성화 방안 등을 종합적으로 평가해 최종 대상지를 선정했다며 전국 국민체력인증센터는 총 96개소로 확대된다고 밝혔다. 선정된 센터에는 연간 총 1억2000만원 규모의 운영비와 인건비, 체력 측정 장비 등이 지원된다.
시민들이 국민체력인증센터에서 체력을 측정하고 있다. 문화체육관광부
국민체력인증센터는 건강 유지와 질병 예방을 위해 갖추어야 할 건강 체력 기준에 따라 개인별, 생애 주기별 체력 상태를 측정하고, 맞춤형 운동처방 및 체력 증진 프로그램을 제공하는 '국민체력100' 사업의 핵심 기반이다. 체력 측정 인원은 2024년 33만 명에서 2025년 38만 명, 체력증진교실 참여 인원은 2024년 139만명에서 3025년 228만명으로 늘어 전년 대비 전체 이용 인원이 54.5% 증가했다.
한국스포츠과학원 연구에 따르면 국민체력100 사업 참여자는 비참여자에 비해 1인당 연간 약 40만 원의 의료비 절감 효과를 받는 것으로 나타났다. 국민체력인증센터 이용을 희망하는 국민은 국민체력100 누리집 또는 전화를 통해 예약할 수 있다.
문체부는 더욱 많은 지자체의 참여를 유도하기 위해 체력 측정 공간 면적 기준을 완화하고, 올해 선정된 신규 센터에는 첨단 체력 측정 장비를 우선 보급할 계획이다.
김대현 문체부 제2차관은 "체력 측정 기반을 지속적으로 확충해 국민 누구나 가까운 곳에서 과학적 운동처방 서비스를 받을 수 있게 하겠다"며 "문체부는 체력 수준에 맞는 운동 실천을 통해 '모두가 즐기는 스포츠'를 실현하도록 2030년까지 '국민체력인증센터'를 150개소로 확대하겠다"고 밝혔다.
