경남정보대학교(총장 김태상) 평생교육원이 '제12기 방문간호 간호조무사 양성과정' 수료식을 열고 총 21명의 방문간호 전문인력을 배출했다.

경남정보대는 4일 교내에서 수료식을 개최했다고 알렸다. 행사에 문숙희 평생교육원장을 비롯해 부산광역시간호조무사협회 김금옥 회장 등 지역 보건의료 관계자들이 참석해 수료생들의 교육과정 이수를 축하했다.

이번 양성과정은 이론 360시간, Lab 실습 100시간, 병원 및 보건소 현장실습 240시간 등 총 700시간으로 운영됐다. 방문간호 실무에 필요한 전문 역량을 체계적으로 갖추는 데 초점을 맞춰 이론 교육과 현장 중심 실습을 병행, 실무 대응력을 높였다.

수료생들은 '노인장기요양보험법'에 따른 장기요양요원으로 활동하게 된다. 특히 이달 시행 예정인 '노인 의료·돌봄 통합지원에 관한 법률'에 따라 지역사회 통합돌봄 체계가 확대되면서 방문간호 인력의 역할도 한층 커질 것으로 전망된다.

문숙희 평생교육원장은 "정부의 통합돌봄 정책 확대에 따라 현장에서 즉시 투입 가능한 전문 인력 양성이 무엇보다 중요하다"며 "법령과 정책 변화에 선제적으로 대응해 지역사회에 꼭 필요한 실무형 인재를 지속적으로 양성해 나가겠다"고 말했다.

