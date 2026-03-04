롯데마트, 봄맞이 '스프링 페스타'…과일·나물 제철 식재료 할인

5일부터 11일까지 진행

봄 김장 수요 겨냥 해남 절임배추 사전예약

롯데마트는 5일부터 11일까지 봄맞이 먹거리 행사 '스프링 페스타'를 진행한다고 4일 밝혔다.

우선 봄철 수요가 높은 국산·수입 과일을 합리적인 가격에 선보인다. '대저토마토·짭짤이토마토(상품별 규격 상이/국산)'는 각각 7990원에 판매하고, '딸기 전 품목(상품별 규격 상이/국산)'은 2팩 이상 구매 시 팩당 2000원 할인 혜택을 제공한다. '컷팅·스틱 파인애플(각 800g/팩/필리핀산)'은 7990원에, '미국산 오렌지 특대(개/미국산)'는 8일까지 9개 구매 시 9990원에 판매한다.

롯데마트 제타플렉스 잠실점 농산 매장. 롯데마트 제공 AD 원본보기 아이콘

돌나물·참나물·유채나물 등 계절을 대표하는 '봄나물 6종(각 125g/팩/국산)'을 각 1990원에 제공하며, '제주 햇당근(1.5kg/박스/국산)'과 '다다기오이(5입/봉/국산)'는 각 4990원에 내놓는다. 이 밖에도 '양상추(통/국산)'는 1990원, 'GAP 친환경 느타리 버섯 기획(500g/팩/국산)'과 '깐 쪽파(200g/봉/국산)'는 2000원대에 만나볼 수 있다.

육류는 엘포인트(L.POINT) 회원을 대상으로 인기 부위 닭다리를 추가 구성한 '다리 두배 닭볶음탕용 2종(각 1.2㎏/냉장/국내산)'을 회원가 7000원대에 제공하고, '호주청정우 척아이롤·부채살 구이용(각 100g/냉장/호주산)'과 '산더미 대파 돼지불고기·소불고기(각 600g*2, 800g/냉장)'는 40% 저렴하게 판매한다. 최상위 1++(9)등급 한우 '마블나인 한우 등심/국거리/불고기(각 100g/냉장/국내산)'도 8일까지 40% 할인가에 구매할 수 있다.

오는 '삼치·참치 데이'를 기념해 수산물 할인도 마련했다. 대표 상품 '삼치 특대(마리/해동/국산)'를 1만3700원에 판매하며, 중계점·제타플렉스 잠실점을 포함한 전국 72개 점포에서는 참치회 특가 행사를 선보인다. 이 밖에 햇김치 수요를 겨냥한 절임배추 사전예약 프로모션으로 '해남 절임배추(10㎏/박스/국산)'를 1만 박스 한정으로 2만4900원에 판매한다.

심영준 롯데마트·슈퍼 판촉마케팅팀장은 "본격 봄 시즌을 맞아, 수요가 높은 제철 식재료를 중심으로 행사를 기획했다"며 "앞으로도 시기별 고객 수요를 반영한 프로모션으로 체감 물가 안정에 힘쓸 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>