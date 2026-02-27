본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

여행·레저

관광공사, 제부도·가파도까지…섬 관광 기업과 다시 키운다

김희윤기자

입력2026.02.27 10:34

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

관광공사-5개 지자체 협약
8개 섬 대상 실증 프로젝트

한국관광공사는 경기도 화성특례시, 충남 보령시, 전남 여수시, 경남 통영시, 제주 서귀포시 등 5개 지자체와 '2026 씨-너지(Sea-nergy) 섬-기업 상생 관광 프로젝트' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.


화성 제부도 전경. 사진 아시아경제DB

화성 제부도 전경. 사진 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

이번 협약은 섬 관광객 감소와 관광 서비스 부족 문제를 개선하고, 관광기업과의 협업을 통해 섬 지역 관광 콘텐츠를 다각화하기 위한 취지로 마련됐다. 프로젝트에는 5개 지자체 관할 8개 섬이 참여한다.

공사는 관광기업의 아이디어와 섬 고유의 자연·문화자원을 결합한 관광 콘텐츠 개발을 지원한다. 총괄 기획과 운영, 실증사업 예산 지원, 통합 홍보·마케팅을 맡는다. 지자체는 관광기업과 섬 지역 간 네트워크 구축과 인허가 등 행정 지원을 담당한다.


참여 섬은 ▲화성 제부도·국화도 ▲보령 원산도 ▲여수 낭도·금오도 ▲통영 상도·용호도 ▲서귀포 가파도 등이다. 이들 섬은 지난 1월 공모를 통해 선정됐으며, 관광기업과 협업해 아웃도어, 미식, 마을 체험, 생태 투어 등 섬 특화 관광 프로그램을 개발할 예정이다.


관광기업 모집은 3월 말부터 4월까지 관광기업 지원 플랫폼 투어라즈를 통해 진행된다. 선정된 기업은 5월부터 실증사업에 참여하며, 대국민 섬 관광 활성화 캠페인도 함께 추진된다.

공사는 이번 프로젝트를 '2026 여수세계섬박람회'와 '2027 섬비엔날레' 등 향후 섬 관련 대형 행사와 연계해 섬 관광 인지도 확산과 방문 수요 확대를 도모한다는 계획이다.


이현진 관광공사 지역관광콘텐츠실장은 "공공과 기업, 지자체, 섬 주민이 함께 참여하는 협업 구조를 통해 섬 관광 콘텐츠를 실증하는 프로젝트"라며 "섬 고유의 자원을 기반으로 지속 가능한 관광 모델을 만들 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

'강남 대어' 은마아파트 재건축도 속도 붙는다 "2030년 착공"

새로운 이슈 보기