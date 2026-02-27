관광공사, 제부도·가파도까지…섬 관광 기업과 다시 키운다

관광공사-5개 지자체 협약

8개 섬 대상 실증 프로젝트

한국관광공사는 경기도 화성특례시, 충남 보령시, 전남 여수시, 경남 통영시, 제주 서귀포시 등 5개 지자체와 '2026 씨-너지(Sea-nergy) 섬-기업 상생 관광 프로젝트' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

화성 제부도 전경. 사진 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 섬 관광객 감소와 관광 서비스 부족 문제를 개선하고, 관광기업과의 협업을 통해 섬 지역 관광 콘텐츠를 다각화하기 위한 취지로 마련됐다. 프로젝트에는 5개 지자체 관할 8개 섬이 참여한다.

공사는 관광기업의 아이디어와 섬 고유의 자연·문화자원을 결합한 관광 콘텐츠 개발을 지원한다. 총괄 기획과 운영, 실증사업 예산 지원, 통합 홍보·마케팅을 맡는다. 지자체는 관광기업과 섬 지역 간 네트워크 구축과 인허가 등 행정 지원을 담당한다.

참여 섬은 ▲화성 제부도·국화도 ▲보령 원산도 ▲여수 낭도·금오도 ▲통영 상도·용호도 ▲서귀포 가파도 등이다. 이들 섬은 지난 1월 공모를 통해 선정됐으며, 관광기업과 협업해 아웃도어, 미식, 마을 체험, 생태 투어 등 섬 특화 관광 프로그램을 개발할 예정이다.

관광기업 모집은 3월 말부터 4월까지 관광기업 지원 플랫폼 투어라즈를 통해 진행된다. 선정된 기업은 5월부터 실증사업에 참여하며, 대국민 섬 관광 활성화 캠페인도 함께 추진된다.

공사는 이번 프로젝트를 '2026 여수세계섬박람회'와 '2027 섬비엔날레' 등 향후 섬 관련 대형 행사와 연계해 섬 관광 인지도 확산과 방문 수요 확대를 도모한다는 계획이다.

이현진 관광공사 지역관광콘텐츠실장은 "공공과 기업, 지자체, 섬 주민이 함께 참여하는 협업 구조를 통해 섬 관광 콘텐츠를 실증하는 프로젝트"라며 "섬 고유의 자원을 기반으로 지속 가능한 관광 모델을 만들 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>