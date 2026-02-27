국민연금 작년 232조 벌었다…역대 최고 수익률 18.8%

2025년 연금지급액의 4.7배 벌어

해외 주요 연기금보다 높은 성과

국민연금이 지난해 기금운용으로 232조원을 벌어들이며 역대 최대 운용 성과를 거둔 것으로 나타났다. 국내 주식시장 급등이 가장 큰 견인 역할을 했다.

27일 국민연금공단 기금운용본부는 2025년에 231조6000억원을 벌어들이며 기금 적립금이 1458조 원으로 집계됐다고 밝혔다. 운용 수익금 231조6000억원은 국민연금 한해 연금지급액(약 49조7000억원)의 4.7배에 해당하는 수치다.

수익률 18.82%…1988년 기금 설치 후 최고 성과

해외연기금의 동일한 비교를 위해 국민연금 수익률도 시간가중수익률 기준으로 작성하였으며 공시되는 금액가중수익률 18.8%와 소폭 차이가 존재함.

수익률은 18.82%(금액 가중수익률, 잠정), 기금 설치 이래 누적수익률은 연평균 8.04%를 기록했다.

지난해 수익률(18.82%)은 1988년 국민연금에 기금이 설치된 이후 가장 높은 수치다. 해외의 다른 주요 연기금과 비교에서도 두드러진다. 일본(GPIF) 12.3%, 노르웨이(GPFG) 15.1%, 네덜란드(ABP) -1.6%, 캐나다(CPPIB) 7.7% 등을 기록했다.

자산군별 수익률을 살펴보면 국내 주식에서 82.44%를 기록하며 압도적인 성과를 나타냈다. 국민연금은 "인공지능(AI)·반도체 중심 기술주 강세와 자본시장 관련 정부 정책에 대한 기대감 등으로 큰 폭으로 상승하며 기금 전체 운용수익률을 견인했다"고 설명했다.

해외주식은 19.74%, 국내 채권 0.84%, 해외채권 3.77%, 대체투자 8.03%로, 모든 자산군에서 상대적으로 양호한 성과를 거뒀다는 평가다. 해외주식은 미 관세정책 불확실성 속에서도 AI 등 기술주 중심 견고한 실적으로 강세를 보였다.

국내 채권은 연중 두 차례 기준금리 인하 후 경기회복 흐름 속 등락을 보이며 양의 수익률을 기록했다. 해외채권도 세 차례 미국 기준금리 인하 및 경기둔화 우려로 인한 금리 하락에 채권 가치가 상승하며 양의 수익률을 기록했다.

대체투자 수익률에는 자산의 평가 가치 상승과 실현이익이 반영됐다.

김성주 이사장은 "국민연금이 지난해 전 세계 연기금 중에서도 최고 수준의 성과를 보이며 역대 최고 기록을 경신하게 된 것은 국내 증시 상승의 혜택이 컸다"라면서도 "장기 관점에서 철저한 리스크관리와 함께 자산배분 다변화, 성과보상체계 개선 등 인프라를 지속해서 개선한 결과"라고 밝혔다.

그는 이어 "앞으로도 커지는 기금 규모에 따라, 운용역량을 더욱 강화하고 유연한 자산 배분과 투자전략 및 지역 다변화를 추진함으로써 장기 안정적 수익 제고에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

한편 국민연금 기금운용 최종 성과평가는 위험관리·성과보상전문위원회 검토 등을 거쳐 6월 말쯤 기금운용위원회가 확정할 예정이다.





김동표 기자



