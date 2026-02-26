최태원 SK 회장, 또 럼 베트남 총서기 워싱턴 회동…에너지 협력 논의

최태원 SK그룹 회장이 최근 미국 워싱턴 DC에서 또 럼 베트남 공산당 총서기와 만나 에너지·산업 분야 협력 확대 방안을 논의했다.

26일 글로벌 정책자문기구인 더아시아그룹(TAG)에 따르면 최 회장은 지난 20일(현지시간) TAG 주최 워싱턴DC 행사에서 또 럼 총서기와 별도 회동을 가졌다. 이 자리에는 추형욱 SK이노베이션 대표와 커트 캠벨 TAG 회장도 함께 참석했다.

최 회장은 최종현학술원이 주최한 '트랜스 퍼시픽 다이얼로그(TPD) 2026' 참석을 위해 워싱턴DC를 방문했다. 또 럼 총서기 역시 미국에서 열린 가자 평화위원회 창립 회의 참석차 방미 중이었으며, TAG의 주선으로 양측 만남이 성사된 것으로 전해졌다.

최태원 SK그룹 회장(왼쪽에서 세 번째)이 지난 20일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 더아시아그룹(TAG) 주최 행사에 또럼 베트남 공산당 서기장(오른쪽에서 네 번째)과 기념사진을 촬영하고 있다.

TAG 측은 이번 회동이 미국과 베트남 간 전략적 협력의 연속성과 추진 동력을 재확인하는 계기가 됐다고 설명했다. 에너지 업계에서는 SK이노베이션이 베트남 응에안성 뀐랍 지역 액화천연가스(LNG) 발전 사업의 최종 사업자로 선정된 직후 이뤄진 만남이라는 점에 주목하고 있다.

앞서 지난 19일 SK이노베이션은 베트남 국영 석유가스그룹 PVN 산하 발전사 PV파워와 현지 기업 NASU와 컨소시엄을 구성해 1500㎿급 가스복합화력발전소와 LNG 터미널, 전용 항만을 건설하는 총 23억달러(약 3조3000억원) 규모 프로젝트를 수주했다.





이동우 기자



