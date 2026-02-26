본문 바로가기
고령군 대가야파크골프장, 명품 공인구장 자리매김

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.26 17:08

제19호 공인구장 표지석 제막식
동호인 자긍심 고취·결속력 강화

경북 고령군파크골프협회는 지난 25일 대가야파크골프장에서 ㈔대한파크골프협회 제19호 공인구장 표지석 제막식을 개최했다.


이날 제막식은 대가야파크골프장이 ㈔대한파크골프협회 제19호 공인구장으로 인증됨에 따라, 기존 동판 인쇄 표지판을 상징성과 품격을 갖춘 자연석 대형 표지석으로 재제작·설치하여 공인구장으로서의 위상과 명품구장 이미지를 더욱 돋보이게 하고자 개최됐다.

표지석 제작 자발적 기부자 13명을 비롯해 이남철 고령군수, 이철호 고령군의회 의장 및 군의원, 김종태 고령군체육회장, 김광식 고령군파크골프협회장 등 40여명이 참석한 가운데 대가야파크골프장의 위상을 새롭게 다지는 뜻깊은 시간을 가졌다.

대가야파크골프장에서 사)대한파크골프협회 제19호 공인구장 표지석 제막식/김이환 기자

대가야파크골프장에서 사)대한파크골프협회 제19호 공인구장 표지석 제막식/김이환 기자

김광식 고령군파크골프협회장은 "이날 제막식 행사를 통해 대가야파크골프장이 대한파크골프협회 공인구장으로서의 상징성을 강화하고 지역 동호인의 자긍심 고취와 결속력 강화에 기여할 것"이라고 하였으며,


군 관계자는 "파크골프 및 생활체육 활성화와 저변확대를 위해 지속해서 노력하겠다"고 했다.


한편, 대가야파크골프장은 2022년 12월 29일 사단법인 대한파크골프협회로부터 제19호 공인구장으로 인증을 받았다.

이날 설치된 표지석은 단순한 기념물이 아닌 대가야파크골프장이 대한민국을 대표하는 명품 공인구장으로 자리매김하였음을 알리는 상징적 선언이며 특히, 지역 파크골프 발전을 염원하는 13인의 자발적 기부로 정성과 뜻을 모아 제작되었다는 점에서 더욱 의미가 깊다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
