SKC, 1조원 유증 결의…성장·재무 두 마리 토끼 잡는다

글라스기판에 5900억원 투입

부채비율 140% 초반대로 개선

SKC가 미래 성장동력 확보와 재무 건전성 강화를 위해 약 1조원 규모의 유상증자에 나선다.

SKC는 26일 이사회를 열고 1조원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 결의했다고 밝혔다. 회사는 이번 자금 조달을 통해 글라스기판 등 차세대 소재 사업의 실행력을 높이는 동시에 재무구조 개선을 병행해 글로벌 첨단 소재기업으로 도약하겠다는 구상이다.

최대주주인 SK(지분율 40.64%)도 이날 공시를 통해 배정 물량의 120%에 해당하는 초과청약에 참여하겠다고 밝혔다. SKC 반도체 소재 사업의 성장 가능성에 대한 신뢰를 반영한 결정이라는 설명이다.

신주 배정기준일은 4월7일이며, 구주주 청약은 오는 5월14일부터 이틀간 진행된다. 발행가액은 5월 중순 확정될 예정이다.

조달 자금 가운데 약 5900억원은 글라스기판 투자사인 앱솔릭스의 제품 개발에 투입된다. 앱솔릭스는 최근 글로벌 빅테크 고객사를 대상으로 한 제품 개발에서 의미 있는 진전을 보이고 있으며, 인텔과 SK하이닉스 출신의 강지호 대표를 중심으로 전문 인력 역량을 강화하고 있다.

앱솔릭스는 AI 데이터센터용 하이엔드 제품인 '임베딩' 방식과 상용화 속도가 빠른 '논임베딩' 방식을 동시에 추진하는 투트랙 전략을 통해 시장 진입 시점을 앞당길 계획이다. 또한 다양한 파트너와의 협력을 통해 생태계를 구축하고 기술 경쟁력을 공고히 한다는 방침이다.

나머지 약 4100억원은 차입금 상환에 사용된다. 만기 도래 예정 차입금을 우선 상환해 금융 비용을 절감하고 부채비율을 낮춘다는 전략이다. 회사 측은 이번 유상증자를 통해 2025년 말 기준 약 230% 수준인 부채비율이 140% 초반대로 크게 개선될 것으로 전망했다.

주력 사업의 회복 흐름도 긍정적이다. AI 데이터센터용 제품 판매 확대로 지난해 사상 최대 실적을 기록한 ISC는 올해도 반도체 수요 호황에 힘입어 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. SK넥실리스 역시 말레이시아 중심의 원가 구조 개선과 북미 에너지저장장치 수요 확대를 기반으로 실적 반등을 모색하고 있다.

SKC 관계자는 "이번 유상증자는 반도체 소재 등 미래 사업의 성장을 확실히 뒷받침하고 재무 체력을 강화하기 위한 결정"이라며 "확보된 재원을 바탕으로 앱솔릭스의 성장을 가속화해 주주가치와 기업가치를 높이겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



