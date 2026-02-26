본문 바로가기
양주시, 신규 공무원 19명 ‘공직 첫걸음 교육’…AI 행정 역량 강화

이종구기자

입력2026.02.26 16:22

시장과의 간담회 통해 조직 적응력 강화
공직 가치 확립·직무역량 제고
현장 대응 기초 역량 다져

경기 양주시가 지난 24일부터 25일까지 이틀간 신규 공무원 19명을 대상으로 '공직 첫걸음 교육'을 실시했다.

강수현 양주시장이 지난 24일 신규 공무원 19명을 대상으로 '공직 첫걸음 교육'을 실시하고 있다. 양주시 제공

이번 교육은 공직 가치 확립과 조직 적응력 향상을 목표로 실습과 소통 중심의 프로그램을 강화해 실효성을 높였다.


특히 시청 전산실에서 AI를 활용한 행정업무 처리 사례 중심의 실습을 진행해 디지털 기술을 행정에 접목하는 방안을 익히도록 했다. 이를 통해 업무 처리 효율을 높이고 변화하는 행정 환경에 대응할 수 있는 역량을 강화하는데 초점을 맞췄다.

또 신규 공무원과의 소통 강화를 위해 외부 공간에서 시장과 간담회를 열어 편안한 분위기 속에서 시정 운영 방향과 공직자의 역할을 공유하며 공감대를 형성했다.


교육 과정은 ▲공직 가치 및 책임의식 함양 ▲기본 직무역량 강화 ▲조직 비전 공유 ▲개인과 조직의 동반 성장을 위한 마인드 형성 등으로 구성됐다.

강수현 양주시장이 지난 24일 신규 공무원 19명을 대상으로 '공직 첫걸음 교육'을 실시한 후 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

양주시는 앞으로도 신규 공무원이 공직에 안정적으로 적응하고 전문성을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 체계적인 교육 프로그램을 지속 운영할 계획이다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
