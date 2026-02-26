코웨이, 2026 서울리빙디자인페어 참가…맞춤 수면 솔루션 제공

혁신 매트리스 3종 최초 공개

코웨이가 '2026 서울리빙디자인페어'에 참가해 개개인에게 최적화된 '맞춤 수면 솔루션'을 제공한다고 26일 밝혔다.

방문객이 코웨이 '비렉스 수면센서 매트리스 S시리즈'를 체험하며 호흡·심박 등 데이터를 확인하고 있다. 스마트워치 같은 웨어러블 기기를 착용할 필요 없이 침대에 눕기만 하면 내장된 센서가 심박 등을 감지해 개인 수면 관리를 돕는다.

이번 전시회는 오는 3월 1일까지 서울 강남구 코엑스에서 개최된다.

코웨이는 비렉스(BEREX) 체험존을 통해 관람객들에게 ▲비렉스 스트레칭 모션베드 R시리즈 ▲비렉스 안마 매트리스 M시리즈 ▲비렉스 수면센서 매트리스 S시리즈 등 상반기에 출시될 차세대 혁신 매트리스 3종을 최초로 공개했다. 침대를 건강을 관리하는 슬립테크 디바이스로 정의하고, 관람객들이 직접 누워보고 경험할 수 있도록 체험 공간을 마련했다.

현장에서 매트리스 3종을 모두 체험해 본 한 관람객은 "평소 잠을 깊게 이루지 못하는 편인데, 스트레칭부터 안마, 수면 분석까지 새로운 기술이 융합된 매트리스들을 직접 경험해 볼 수 있어 인상적이었다"고 전했다.

코웨이 관계자는 "피로가 일상화된 현대인들에게 단순한 휴식을 넘어 자신에게 최적화된 수면 환경을 제공하고자 슬립테크 기반 맞춤형 수면 솔루션을 선보이고 있다"며 "오는 3월 1일까지 운영되는 코웨이 부스에서 차별화된 수면 기술을 직접 경험해 보시길 바란다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



