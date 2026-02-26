본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

김정섭 "공주 혁신도시·청소년수당"…5대 공약 제시

충청취재본부 이병렬기자

입력2026.02.26 14:28

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


혁신도시·K콘텐츠 클러스터·청소년수당·UAM·수변정원도시 등

김정섭 "공주 혁신도시·청소년수당"…5대 공약 제시
AD
원본보기 아이콘

더불어민주당 김정섭 공주시장 예비후보가 오는 6·3 지방선거를 앞두고 '공주형 혁신도시' 건설 등 5대 핵심 공약을 제시하며 본격적인 정책 행보에 나섰다.


김 예비후보는 26일 선거사무소에서 예비후보 등록 이후 첫 정책공약 발표회를 열고 공주시 미래 전략 구상을 공개했다.

김 예비후보는 세종 행정수도 완성과 연계한 '공주형 혁신도시' 조성을 핵심 공약으로 내세웠다.


또 송선·동현지구를 중심으로 동현 스마트창조도시와 신도시를 연계·확장해 공공기관 유치 기반을 구축하겠다는 구상이다.


아울러 임대형 공공청사 건립에는 기획재정부 BTL 특별인프라펀드 활용 계획도 포함됐다.

이밖에도 원도심에는 '문화유산 및 K-콘텐츠 창의산업 클러스터' 조성을 추진한다.


또 유휴 학교부지 등을 활용한 콘텐츠 창작 공간 구축과 계룡산 철화분청사기 홍보체험관 조성 방안도 제시했다.


청년·인구 대응 정책으로는 17세까지 단계적으로 확대하는 '공주형 청소년수당'을 공약했다.


이는 향후 충남도와 공동 공약을 통해 도비와 시비 분담 방식으로 추진하겠다는 구상이다.


미래 교통·산업 분야에서는 KTX 공주역 연계 도심항공교통(K-UAM) 실증센터 유치를 제시했다.


국토교통부 공모사업과 연계해 미래 모빌리티 산업 기반을 확보하겠다는 계획이다.


이와 함께 금강을 중심으로 한 수변정원도시 조성도 추진한다. BRT와 제2금강교 개통에 맞춰 보행환경 개선과 금강변 경관 정비 등을 통해 역사·문화 관광도시 기능을 강화하겠다는 구상이다.


김 예비후보는 "공주의 인구 감소와 성장 정체를 극복하기 위해 혁신도시와 미래 산업, 생활복지 정책을 동시에 추진하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

딱 한국만 없다…"돈이라도 내서 빨리 나가고 싶은데" 국민 눈치만 보다 멈칫[인천공항 '세계 1위'의 민낯]② 딱 한국만 없다…"돈이라도 내서 빨리 나가고 싶은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

李대통령 지지율 67%…NBS "취임 이래 가장 높아"

새로운 이슈 보기