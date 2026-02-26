캐나다 찾은 조현…"韓 잠수함, 캐나다 경제 부흥·일자리 창출 크게 기여"

아니타 아난드 캐나다 외교장관 별도회담

'한-캐나다 외교·국방 장관회의 2+2' 계기

조현 외교부 장관이 25일(현지시간) '한-캐나다 외교·국방 장관회의 2+2'를 계기로 아니타 아난드 캐나다 외교장관과 별도 양자회담을 가졌다. 이 자리에서 조 장관은 한국 잠수함의 우수한 성능과 적기 공급 역량을 적극 설명했다.

조현 외교부 장관이 25일(현지시간) 캐나다 오타와에서 아니타 아난드 캐나다 외교장관과 별도 양자회담을 가졌다. 외교부 제공 AD 원본보기 아이콘

26일 외교부에 따르면 조 장관은 캐나다 오타와에서 열린 외교장관 회담에서 "캐나다 차기 잠수함 사업에 한국이 참여한다면 캐나다의 경제 부흥과 일자리 창출에 크게 기여할 것"이라고 강조했다. 60조원 규모의 캐나다 '초계 잠수함 사업'(CPSP) 수주 본입찰을 앞두고 발언한 것으로 보인다.

이에 아난드 장관은 한국측이 제시할 수 있는 다양한 협력에 관심을 표하면서 "한국의 수주는 주어진 절차에 따라 충분히 검토될 것"이라고 답했다.

양 장관은 양국이 시행해온 '한-캐나다 포괄적 전략적 동반자 관계 행동계획'을 현행화시켜 나가자는 데 의견을 모았다. 또한 상호보완적 경제 구조를 가지고 있는 양국이 규범 기반 무역질서를 준수하며 공급망 위기에 공동 대응하는 과정에서 최적의 경제안보 협력 파트너가 될 수 있다는 데에 의견을 같이했다. 양국 간 교역·투자를 확대와 에너지, 핵심광물을 포함한 공급망 협력을 발전시켜 나가기로도 했다.

아울러 지정학적 불확실성에 대응하기 위해 중견국 간 다양한 연계가 필요하다는 데 공감하고 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 등을 통한 중견국 간 자유무역 연대 방안에 대해서도 긴밀히 논의했다.

또한 조 장관은 한반도 평화·안정을 위한 우리의 대북정책을 강조하고, 북한 핵능력 '중단-축소-폐기'로 이어지는 한반도의 완전한 비핵화 목표를 설명했다. 이에 아난드 장관은 "한국 정부의 한반도 긴장 완화를 위한 노력을 평가한다"며 "역내 평화와 안정을 위해 긴밀히 소통해 나가자"고 했다.

한편 조 장관은 올해 아난드 장관의 한국 방문을 초청했다. 이에 아난드 장관은 동 초청에 사의를 표하면서 구체 일자를 협의해 나가자고 했다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>