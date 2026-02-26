본문 바로가기
與, 전략공관위 첫 회의…"전략공천 최소화 방향"

지혜진기자

입력2026.02.26 11:46

더불어민주당이 오는 6월3일 지방선거 및 국회의원 재보궐선거에 대비한 전략공천관리위원회 첫 회의에 나섰다.


민주당 전략공관위원장인 황희 의원은 26일 국회에서 첫 상견례를 마치고 기자들과 만나 "기본적인 당 공천 방침이 투명하고 공정하게 해야 한다는 것이기 때문에 전략공천은 최소화하려고 노력할 것"이라고 말했다.

황희 더불어민주당 의원.

황 의원은 "당대표가 권한을 많이 내려놓고 억울한 공천·낙하산 공천 등을 없애겠다고 천명하지 않았나"라며 "(지방선거는 대체로) 공관위가 중심이 될 것"이라고 했다.

전략공관위는 재·보궐 선거 4곳을 중점적으로 논의할 예정이다. 현재까지 재보궐 선거가 확정된 지역은 인천 계양을과 충남 아산을, 경기 평택을, 전북 군산·김제·부안갑 등 총 4곳이다.


향후 현역 의원의 지방선거 출마로 공석이 된 지역도 재보궐 전략공천 대상이 될 예정이다.


전략공관위는 다음주 초 정청래 대표와 오찬을 하면서 본격적인 공천 준비에 돌입한다고 전했다.




지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr
