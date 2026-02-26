본문 바로가기
[포토] 장동혁, '동족배제' 北발언에 "李정부 짝사랑에 돌아온 건 냉소"

김현민기자

입력2026.02.26 11:05

[포토] 장동혁, '동족배제' 北발언에 "李정부 짝사랑에 돌아온 건 냉소"
장동혁 국민의힘 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

