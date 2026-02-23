본문 바로가기
K리그·쿠팡플레이 2030년까지 동행…독점 중계 5년 연장

이종길기자

입력2026.02.23 22:36

K리그1·2 전 경기 독점 생중계 권한 지속…디지털 저변 확대 가속
AI 업스케일링 기술 도입…고화질 중계로 축구 팬 시청 경험 혁신

K리그·쿠팡플레이 2030년까지 동행…독점 중계 5년 연장
쿠팡플레이는 한국프로축구연맹과 뉴미디어 중계방송권을 포함한 포괄적 파트너십을 2030년까지 5년 더 연장한다고 23일 밝혔다.


두 기관은 지난 21일 K리그 슈퍼컵 개막전을 앞둔 전주월드컵경기장에서 연장 조인식을 진행했다. 2022년 처음 손을 맞잡은 뒤 다져온 동행을 바탕으로 K리그 디지털 저변 확대를 가속할 계획이다.

쿠팡플레이는 2023년 손에 넣은 K리그1·2 전 경기 뉴미디어 독점 생중계 권한을 2030년까지 독점적으로 행사한다. 관계자는 "K리그 중계방송의 획기적인 품질 개선과 시청 경험 다변화를 끌어낼 예정"이라고 말했다.


쿠팡플레이는 뉴미디어 생중계에 인공지능(AI) 업스케일링 기술도 도입한다. 기존 화면을 압도하는 선명하고 생동감 넘치는 고화질 중계방송을 축구 팬들에게 송출할 방침이다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
