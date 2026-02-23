본문 바로가기
용산구, '용산50플러스센터' 25일 개관

김민진기자

입력2026.02.23 07:21

한남공영주차장 2층 800㎡ 규모
상담·직업교육·일자리 연계 통합 지원

서울 용산구(구청장 박희영)가 40~64세 중장년층의 인생 재설계와 재도약을 지원하는 전담 거점 '용산50플러스센터'를 오는 25일 개관한다.

용산50플러스센터 로비. 용산구 제공.

용산50플러스센터 로비. 용산구 제공.

이태원로 224-19 한남공영주차장 2층에 약 800㎡ 규모로 조성된 센터는 용산구평생학습관과 함께 위치해 접근성이 뛰어나다. 1대1 맞춤형 인생설계 상담실을 비롯해 미디어교육실, 목공·공예 실습 공방, 바리스타 교육장, 다목적실 등 다양한 학습·체험 공간을 갖췄다.


센터에서는 인생설계 상담과 교육, 직업 역량 강화, 경력 개발 및 일자리 연계, 지역 특화 사업과 커뮤니티 활동 지원 등 중장년의 삶 전반을 아우르는 프로그램이 운영된다.

올 3월부터는 신중년 헬스케어 코칭지도자 과정, 로컬가이드 전문가 양성과정, 글로벌 K-메디컬 코디네이터 실무과정, 'AI가 비서! 챗GPT 업무 활용법', 취미 기반 플리마켓 셀러 양성과정 등 실무 중심 교육을 본격 운영할 계획이다.


3월 12일에는 'AI 혁명, 우리는 어디까지 와 있을까?'를 주제로 한 특강과 함께 하루 완성 목공 체험, 커피 바리스타 일일 체험 등 원데이 특강도 마련된다. 프로그램 수강 신청은 용산50플러스센터 누리집에서 할 수 있다.


박희영 용산구청장은 "용산50플러스센터는 중장년의 경험과 역량이 지역사회 자산으로 다시 연결되는 출발점"이라며 "중장년이 주체적으로 인생 2막을 설계하고 사회에 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
