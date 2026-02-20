한신평 "14개 부동산신탁사, 작년 4689억원 순손실"

교보, 무궁화, 우리 등 5개사 순손실

"신탁사 수익창출력 회복 쉽지 않아"

부동산신탁사 14곳이 지난해 4700억원에 육박하는 순손실을 기록한 것으로 집계됐다. 저조한 수주실적이 이어지면서 당분간 신탁사의 수익창출력이 회복되기 쉽지 않을 것이란 전망이 나온다.

20일 한국신용평가에 따르면 14개 부동산신탁사의 지난해 순손실 규모는 4689억원이다. 업체별로는 교보, 무궁화, 우리, 케이비, 코리아 등 5개사가 순손실을 기록했다.

일부 신탁사의 경우 책임준공 미이행과 관련한 소송충당부채를 인식하면서 실적에 부정적영향을 미친 것으로 파악된다. 연간 순이익이 300억원을 상회한 신탁사는 코람코자산신탁이 유일했다. 코람코자산신탁의 경우 신탁사업보다는 리츠사업에 집중하고 있는 영향으로 분석된다.

한신평은 "토지신탁 보수 감소세가 이어지면서 신탁사의 수익 창출원 부재가 지속되고 있다"면서 "기존의 신탁사업을 영위하는 신탁사들의 경우 비우호적 사업환경으로 인해 실적 회복이 더딘 상황"이라고 분위기를 전했다.

지난해 토지신탁 보수는 전년 대비 27% 감소한 4724억원에 그쳤다. 토지신탁 시장이 2017년 이전 수준으로 축소된 반면, 신탁사 수는 11개사에서 14개사로 증가하면서 한층 경쟁이 치열해진 것으로 파악된다.

대손부담 역시 2025년에도 1902억원으로 지속됐다. 지난해 말 신탁계정대 잔액은 약 9조원으로 전년 말 대비 16.5% 증가했다.

이에 따라 올해도 신탁사의 수익창출력 회복은 쉽지 않을 것이란 관측이다. 한신평은 "2026년에도 부동산신탁사업의 사업 및 재무전망은 비우호적"이라며 "수주실적이 저조한 편으로 수익창출력 약화가 지속될 가능성이 높다. 재무안정성지표 관리부담도 지속될 전망"이라고 내다봤다.

구체적으로 준공을 위한 신탁계정대 투입부담은 완화했으나, 분양성과가 미진한 경우 기투입 신탁계정대의 회수 지연, 대손부담 확대로 재무안정성 관리 부담이 불가피하다는 설명이다. 책준형 개발신탁 관련소송위험이 상존하는 점 또한 재무안정성 측면의 부담요소로 꼽혔다.

지난해 12월 말을 기준으로 14개 부동산신탁사 중 교보, 대한토지신탁, 무궁화, 신한, 케이비, 코리아, 한투 등 7개사의 부채 비율이 100%를 초과한 것으로 나타났다. 부채비율이 150%를 웃도는 곳은 대토신을 제외한 6개사다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>