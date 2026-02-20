본문 바로가기
이스타항공, 3월31일 인천~홍콩 신규 취항…중화권 노선 확대

최영찬기자

입력2026.02.20 14:16

수정2026.02.20 14:31

숏뉴스
주 7회 매일 운항… 퇴근 후 출발 스케줄 확보

이스타항공은 오는 3월31일부터 인천~홍콩 노선에 신규 취항하며 중화권 네트워크 확장에 나선다고 20일 밝혔다. 이번 노선은 주 7회 매일 운항한다.

이스타항공, 3월31일 인천~홍콩 신규 취항…중화권 노선 확대
운항 스케줄은 인천국제공항에서 오후 8시10분에 출발해 홍콩국제공항에 오후 10시45분(현지시간)에 도착한다. 돌아오는 편은 현지에서 다음 날 오전 12시5분에 출발해 인천공항에 오전 5시10분에 도착하는 일정이다.

이스타항공 측은 퇴근 후 출발해 주말을 활용한 단기 여행이 가능해 직장인 수요가 높을 것으로 기대하고 있다. 홍콩 도착 시 현지 대중교통 이용이 가능한 시간대이며 귀국 후에도 국내 대중교통을 연계할 수 있는 점이 특징이다.


취항을 기념해 오는 23일 오전 10시부터 홈페이지와 모바일 앱 등을 통해 특가 프로모션도 진행한다. 공항이용세와 유류할증료를 포함한 편도 총액 최저가는 7만6600원이며 탑승 기간은 3월31일부터 10월24일까지다.


이번 노선은 이스타항공의 14번째 중화권 노선이다. 지난해 이스타항공의 중국 노선 승객 수는 전년 대비 128% 이상 증가했으며 편당 평균 탑승률도 28% 이상 상승하는 등 중화권 노선 수요가 호조를 보이고 있다.


이스타항공 관계자는 "홍콩은 관광과 상용 수요가 꾸준한 핵심 노선"이며 "퇴근 후 출발할 수 있는 스케줄을 통해 여행객들에게 매력적인 선택지를 제공하고 향후 중화권 네트워크를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

