본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

“꿈은 멈추지 않는다”… BNK부산은행갤러리, 꿈을 향한 여정 그린 전시회 개최

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.20 09:45

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

19∼27일, 이명주 개인전 ‘이루어지다 Come true’ 진행

팍팍한 일상 속에서 잠시 잊고 살았던 '어린 시절의 꿈'을 다시 마주할 수 있는 공간이 마련됐다.


BNK부산은행(은행장 김성주)은 20일, 신창동에 위치한 'BNK부산은행갤러리'에서 꿈을 향한 여정을 조명하며 희망의 가치를 전달하는 전시를 개최한다.

오는 27일까지 열리는 이명주 개인전 '이루어지다 "Come true"'는 '이루어지다'라는 주제를 통해 믿음과 희망이 현실로 성취되는 과정을 시각적으로 아름답게 풀어낸 작품들로 구성된다.

BNK부산은행갤러리,꿈을 향한 여정을 그린 전시회.

BNK부산은행갤러리,꿈을 향한 여정을 그린 전시회.

AD
원본보기 아이콘

빛과 꽃병, 종이비행기와 스쿠터 등은 작품 속에서 믿음과 희망의 상징적인 요소로 작용하며, 이를 통해 관람객들에게 앞으로의 밝은 내일에 대한 기대감을 불러일으킨다.


부산은행 김용규 경영기획그룹장은 "BNK부산은행갤러리가 단순한 전시 공간을 넘어 예술을 일상 속으로 끌어들여 모두가 함께 즐기고 이야기 나눌 수 있는 자유로운 예술 교류의 장이 되길 바란다"고 말했다.


부산은행은 지난 2011년 BNK부산은행갤러리 개관 이후 총 340여회의 전시에 무료 대관을 지원해 왔으며, 전담 큐레이터 운영을 통해 지역민들에게 수준 높은 전시 기회를 제공하고 있다. BNK부산은행갤러리 대관은 부산은행갤러리 홈페이지에서 신청할 수 있다.




영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

교사 관두고 '관' 팔아 수십억 번 中 여성 "사람은 매일 죽는다"

"살 빼려고 맞았는데 피부도 좋아졌다"…비만 치료제 의외 효과

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"실버타운 말고 '보증금 0원' 호텔로"…시니어 레지던스 뜬다

명절 지나도 오르던 소고기·과일 가격, 올해는 잡힐까?

새로운 이슈 보기