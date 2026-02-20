“청년의 문화지갑 채운다”… 울산시, 공연·전시비 20만원 지원

19∼20세(2006∼2007년생) 대상… 선착순 6171명



영화 예매 포함 사용 가능한 20만원 상당 포인트 지급

삭막한 공업도시의 이미지를 벗고 '문화도시'로 탈바꿈 중인 울산이 청년들의 주말 풍경을 바꾼다.

울산시는 지역 청년들의 문화 향유 기회 확대와 문화예술시장 활성화를 위해 지역 19∼20세 청년을 대상으로 선착순 6171명에게 '청년문화예술패스'를 발급한다.

'청년문화예술패스'는 사회에 첫발을 내딛는 청년이라면 소득과 관계없이 누구나 신청할 수 있는 문화이용 지원 제도다. 공연·전시 등 다양한 문화예술 콘텐츠 관람 비용을 지원해 청년들이 보다 쉽게 문화 활동을 경험하도록 돕는 취지다.

올해부터는 지원 규모와 대상, 사용 범위를 전반적으로 확대해 운영된다.

우선 지원 대상은 기존 19세에서 19∼20세 청년으로 확대된다. 이에 따라 지원 인원은 지난해 3608명에서 올해 6171명으로 늘어나 혜택을 받게 된다.

지원금도 기존 15만원에서 20만원으로 인상된다.

아울러 기존 공연·전시에 한정됐던 사용처를 영화까지 포함해 청년들의 문화 향유 선택권을 한층 넓혔다.

'청년문화예술패스' 발급은 협력 예매처(NOL티켓, 예스24티켓, 티켓링크, 멜론티켓, CGV, 메가박스, 롯데시네마)에서 회원 가입 후 '청년문화예술패스' 누리집을 통해 신청하면 된다.

발급 기간은 오는 2월 25일부터 6월 30일까지이며, 사용기한은 올해 12월 31일까지다.

협력 예매처에서 뮤지컬, 연극, 클래식 공연과 전시, 영화 예매에 사용할 수 있다. 다만, 신청 후 오는 7월 31일까지 한 번도 이용하지 않을 경우 포인트가 회수된다.

신청과 이용에 관한 보다 자세한 사항은 '청년문화예술패스' 누리집을 통해 확인할 수 있다.

울산시 관계자는 "청년문화예술패스를 통해 청년들의 일상 속 문화 접근성을 높이고 지역사회 문화 저변을 확대하기 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>