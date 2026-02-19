본문 바로가기
홈플러스, 20일까지 홈플델리 도시락 2종 '990원'

김흥순기자

입력2026.02.19 08:14

4만팩 전국 대형마트서 할인 판매

홈플러스는 20일까지 전국 대형마트에서 홈플델리 도시락 2종을 각각 990원에 판매한다고 19일 밝혔다.


할인 품목은 '홈플델리 고추장&간장불고기 도시락'과 '홈플델리 햄&소시지 도시락'으로 기존 가격 4990원에서 80% 이상 할인해 약 4만팩 한정으로 선보인다. 1인당 구매 수량은 2개로 제한한다.

홈플러스가 19~20일 이틀간 990원에 판매하는 '홈플델리 고추장&간장불고기 도시락'과 '홈플델리 햄&소시지 도시락'. 홈플러스 제공

990원 도시락은 1000원을 훌쩍 넘는 컵라면보다 저렴하고, 편의점 도시락 중 고가인 6000~7000원 제품과 비교하면 86%가량 싸다. 홈플델리 고추장&간장불고기 도시락은 고추장·간장 두 가지 맛의 불고기와 만두, 소시지볶음으로 구성돼 있다. 홈플델리 햄&소시지 도시락은 햄, 소시지, 계란말이, 어묵볶음, 볶음김치 등 인기 있는 반찬을 담았다.


한아름 홈플러스 델리사업팀장은 "설날 연휴 동안 식비, 유류비, 세뱃돈 등 각종 지출이 많았던 고객들을 위해 도시락을 990원에 판매하는 행사를 준비했다"며 "이번 행사가 높은 물가로 더욱 힘든 일상으로의 복귀에 작게나마 보탬이 되기를 바란다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
