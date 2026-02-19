수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①수도권 집값 상승, 지방 기대 심리도 쑥

②9월부터 퇴직 연금으로 국채 살 수 있다

③바뀐 한국여행 공식, 재방문 의사 숙제

○미 뉴욕증시 3대지수, 이틀째 반등 흐름

○장 막판 급반등하는 등 변동성 상당해

○기술주 향한 투자 심리 아직 꺾이지 않아

■ 수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥' ○2월 지방 주택전망지수 상승

○수도권보다 4.1P 상승폭 커

○지방 아파트 매매가격도 올라

■ 9월부터 퇴직연금으로 '국채' 산다… 세금 깎고 이자 받는 '꿀조합' ○DC, IRP 계좌서 10, 20년물 매입

○연 900만원 세액공제에 저율 과세

○안정성에 세제 혜택 더할 수 있어

■ 트럼프, 日의 대미투자 첫 프로젝트 3개 발표…360억달러 규모 ○일본과의 통상 합의 따른 첫 번재 결실

○발전소, 핵심 광물 등 3개 전략적 영역

○특히 오하이오주 발전소는 역사적 규모

그래픽 뉴스 : 한국여행 공식 바꾼 '올다무'…재방문은 '과제'

○인바운드 관광객 2000만명

○외국인 관광객 소비공식 전환

○가격에서 경험 전환은 숙제

the Chart : 관세 넘어 '규제 손질' 요구…美, 한국 '비관세장벽' 전방위 압박

○지도 반출, 망 사용료, 자동차 안전기준 등

○한미 통상 협상추, 세율에서 제도로 이동

○美, 관세보다 인증 및 기준이 더 큰 장벽

오늘 핵심 일정

○국내

09:00 한국 무역수지(1월)

○해외

01:00 미국 애틀랜타 연준 GDP나우(4분기)

09:30 호주 실업률(1월)

22:30 미국 필라델피아 연은 제조업활동지수(2월)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -2℃( ▲ 1 ℃ ) ｜최고기온 : 7℃( 0℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 0%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 보통

