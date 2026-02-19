본문 바로가기
경제
수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까 [3분 브리프]

입력2026.02.19 08:00

[한 눈에 읽기]
①수도권 집값 상승, 지방 기대 심리도 쑥
②9월부터 퇴직 연금으로 국채 살 수 있다
③바뀐 한국여행 공식, 재방문 의사 숙제

수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수, 이틀째 반등 흐름
○장 막판 급반등하는 등 변동성 상당해
○기술주 향한 투자 심리 아직 꺾이지 않아

■ 수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
○2월 지방 주택전망지수 상승
○수도권보다 4.1P 상승폭 커
○지방 아파트 매매가격도 올라
■ 9월부터 퇴직연금으로 '국채' 산다… 세금 깎고 이자 받는 '꿀조합'
○DC, IRP 계좌서 10, 20년물 매입
○연 900만원 세액공제에 저율 과세
○안정성에 세제 혜택 더할 수 있어
■ 트럼프, 日의 대미투자 첫 프로젝트 3개 발표…360억달러 규모
○일본과의 통상 합의 따른 첫 번재 결실
○발전소, 핵심 광물 등 3개 전략적 영역
○특히 오하이오주 발전소는 역사적 규모
○인바운드 관광객 2000만명
○외국인 관광객 소비공식 전환
○가격에서 경험 전환은 숙제

○지도 반출, 망 사용료, 자동차 안전기준 등
○한미 통상 협상추, 세율에서 제도로 이동
○美, 관세보다 인증 및 기준이 더 큰 장벽

국내

09:00 한국 무역수지(1월)


해외

01:00 미국 애틀랜타 연준 GDP나우(4분기)

09:30 호주 실업률(1월)

22:30 미국 필라델피아 연은 제조업활동지수(2월)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -2℃(1) ｜최고기온 : 7℃(0℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 보통
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




