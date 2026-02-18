한병도 "24일부터 민생·개혁법안 처리…3·4월 매주 본회의"

한병도 더불어민주당 원내대표

아동수당법·응급의료법 이달 처리 방침

"필버 재개정 통해 돌파" 국민의힘에 경고

한병도 더불어민주당 원내대표는 18일 "오는 24일 국회 본회의부터 주요 민생·개혁법안을 처리하고, 3·4월 매주 목요일마다 본회의를 열어 이재명 정부 국정과제와 사회 대개혁 법안들을 처리하겠다"고 밝혔다.

한 원내대표는 설 연휴 마지막 날인 이날 국회에서 기자 간담회를 열고 "설날 민생 현장에서 내란 종식과 사회 대개혁에 대한 확고한 국민명령을 다시 한번 확인했다"며 이같이 말했다.

그는 "아동수당 지급 연령을 상향하는 아동수당법과 농어촌 응급의료서비스 보장을 위한 응급의료법 등 민생법안을 이달 안에 반드시 처리하겠다"며 "이를 위해 24일 본회의 추진을 국회의장에게 요청하겠다"고 했다. 이어 "3차 상법과 행정통합특별법을 흔들림 없이 처리하겠다"며 "공소청법과 중대범죄수사청(중수청)법을 조속히 마무리하고 사법개혁 법안도 차질 없이 추진하겠다"고 덧붙였다.

한 원내대표는 "국민의힘이 또다시 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 들고나오거나 국회 파행을 유도한다면 좌시하지 않겠다"고 경고했다. 그러면서 필리버스터법 재개정 등 가용할 수 있는 수단과 방법을 통해 이를 돌파하겠다는 입장을 밝혔다.

또 "전체 상임위원회를 '비상입법' 체제로 전환하겠다"며 "원내부대표들이 각 상임위를 전담 마크하면서 처리 과정을 챙기고 있다"고 말했다. 그는 "여의도 윤중로에 벚꽃이 활짝 필 때면 국민에게 '민생 회복'과 '민생 개선'이라는 성과를 확실하게 보고드릴 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

충남·대전 통합 문제와 관련해서는 국민의힘을 겨냥했다. 그는 "국민의힘이 대구경북과 전남광주 통합을 찬성하면서도 충남대전 통합에만 반대하는 이율배반적 행태를 보인다"고 비판했다. 이어 "선거의 유불리를 따진 정략적 의도라는 것은 삼척동자도 다 알 것"이라며 "당장 눈앞의 선거 승패를 지역의 백년지대계와 바꾸려 하는 국민의힘의 어리석고도 한심한 정치 공학에 동의할 생각이 추호도 없다"고 직격했다.

이어 "지난주 국회 일정을 중단시킨 국민의힘에 다시 한번 강력한 유감을 표한다"며 "국민을 외면한 정치, 국익을 외면한 정당은 존재할 이유도, 가치도 없다"고 말했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



