與 황명선, 논산 지방선거 공천개입 의혹

논산시의원 징계 해제·청년특구·충남도당 공심위 구성 논란

오는 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 충남 논산에서 황명선 최고위원의 공천개입 의혹이 제기되며 공정성 논란이 일고있다.

논산시의원 징계 해제 과정의 '허위 보고' 의혹과 특정 후보에게 기호 '가번'을 약속했다는 주장 등으로 지역 정가가 술렁이고 있다.

다만 황 최고위원에 의해 이뤄졌다고 단정된 사실은 현재까지 확인되지 않았다.

18일 아시아경제 취재를 종합하면, 민주당은 지난 1월 16일 당무위원회와 최고위원회를 열어 '당원권정지 2년' 징계를 받았던 논산시의원 3명과 서울 서대문구의원 1명에 대한 징계를 해제했다. 회의록에는 해제 사유로 '새로운 사실 발견'이 명시됐다.

당 지도부에는 황 최고위원이 2024년 6월 논산시의회 후반기 원 구성과 관련한 당내 의장 후보 투표·회의에 참석하지 않았다는 내용이 보고됐고, '황 최고위원이 해당 회의에 나오지 않았다'는 점이 징계 해제 판단의 근거로 작용했다는 것이 당 관계자의 전언이다.

이로써 해당 시의원들은 지방선거 출마 자격을 회복했다.

그러나 논산 지역 시의원과 상무위원 일부는 이와 다른 주장을 내놓고 있다.

한 시의원은 "해당 회의는 황 최고위원의 지역 사무실에서 열렸고, 황 최고위원이 직접 회의를 주도해 전례에 없던 당헌·당규와 연임 금지 지침을 설명하며 경선 결과를 따르겠다는 서명을 받았다"고 주장했다.

한 상무위원은 "사회는 서승필 시의원이 맡았지만 회의는 황 의원이 주도로 진행됐다"면서 "징계 해제 사유가 '황 최고위원 미참석'으로 보고됐다고 들었다"며 "만약 사실과 다른 내용이 지도부에 전달됐다면 중대한 사안"이라고 지적했다.

이어 "중앙당 차원의 철저한 감사를 통해 허위 보고가 드러날 경우 관련자에 대한 징계를 해야 한다"고 강조했다.

이와 함께 황 최고위원이 특정 선거구를 '청년특구'로 거론하며 청년 출마 예정자에게 "기호 가번을 줄 테니 출마하라"는 취지의 발언을 했다는 의혹도 제기됐다.

해당 발언이 사실일 경우, 공천심사 이전에 순번을 약속한 것으로 비칠 수 있어 경선 원칙 위반 논란으로 번질 가능성이 있다.

또 충남도당 공천관리위원회 위원 가운데 황 최고위원과 가까운 인사가 포함된 것으로 알려지면서, 후보자 적격 심사와 경선 방식 결정의 공정성에 대한 의문도 제기되고 있다.

공천관리위원회는 후보자 적격 여부와 경선 방식 등을 결정하는 핵심 기구다.

이에 대해 이정문 충남도당위원장은 "논산 청년특구 지정은 확정된 바 없다. 청년 입후보 상황을 고려해 결정할 것"이라며 "공천은 공천관리위원회가 독립적으로 심사한다"고 밝혔다. 이어 "공정한 경선을 위해 현역 의원을 공심위에서 배제했다"고 설명했다.

이와 관련 황 최고위원의 입장을 듣기 위해 연락을 시도했으나 답변을 받지 못했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>