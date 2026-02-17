본문 바로가기
'美 인권운동의 거목' 제시 잭슨 목사 별세…향년 84세

염다연기자

입력2026.02.17 20:59

킹 목사 후계자로 50년 인권 투신
흑인 대권 도전 선구자
'민간 외교' 성과도

미국 흑인 인권 운동가이자 대권 주자였던 제시 잭슨 목사가 17일(현지시간) 별세했다. 향년 84세.


미국 흑인 인권운동가 제시 잭슨의 2016년 모습. 연합뉴스

미국 흑인 인권운동가 제시 잭슨의 2016년 모습. 연합뉴스

뉴욕타임스(NYT) 등 언론 보도에 따르면 잭슨 목사의 유족은 성명을 통해 부고를 알리며 "아버지는 우리 가족뿐 아니라 전 세계의 억압받고 소외된 이들, 목소리 없는 이들을 섬기는 지도자였다"고 추모했다.

앞서 잭슨 목사는 2017년 파킨슨병 진단을 받고 투병 중인 사실을 공개한 바 있다.


마틴 루서 킹 목사의 후계자로 불린 고인은 1960년대 민권 운동의 중심에서 흑인과 소외 계층의 권익 향상을 위해 평생을 바쳤다. 1971년 '오퍼레이션 푸시'와 1984년 '전미 레인보우 연합'을 설립해 50년 넘게 인권 운동을 이끌었으며, 두 단체는 1996년 '레인보우푸시연합(RPC)'으로 합병됐다.


잭슨 목사는 1984년과 1988년 민주당 대선 후보 경선에 출마해 흑인 유권자들의 압도적 지지를 끌어내며 선전했다. 이는 2008년 버락 오바마 전 대통령이 당선되기 전까지 흑인으로서 주류 정당 대선 후보에 가장 근접했던 기록으로, 흑인 정치의 지평을 넓혔다는 평가를 받는다.

또한 그는 공식 직함 없이도 시리아, 쿠바, 이라크 등에 억류된 미국인 석방을 이끌어낸 '민간 외교관'으로도 명성을 떨쳤다. 파킨슨병 진단 후에도 2020년 조지 플로이드 사망 사건 당시 경찰의 가혹 행위를 규탄하는 등 마지막까지 인권 수호의 목소리를 멈추지 않았다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
