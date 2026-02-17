본문 바로가기
광주시, 해외시장 개척 지원…수출기업 30억 규모 융자

호남취재본부 송보현기자

입력2026.02.17 17:43

광주광역시가 지역 중소 수출기업의 금융 부담 완화를 위해 30억원 규모의 수출진흥자금 융자 지원에 나선다.


광주시는 해외시장 개척 등 수출 관련 사업에 필요한 자금을 융자 지원한다고 17일 밝혔다.

지난해 2월 13일 경기 평택항에 수출용 자동차와 컨테이너가 선적 대기하고 있다. 강진형 기자

대상은 광주에 본사 또는 사업장을 둔 중소 제조업체로, 전년도 직접 수출실적이 있거나 2025년 이후 해외 마케팅 지원사업 등에 참여한 기업이다. 최근 2개년(2024~2025년) 지원받은 업체는 제외된다.

융자 대상은 ▲해외시장 개척 ▲전시회 참가 ▲해외규격 인증 ▲디자인 개발 ▲자기 상표 등록 등이며, 업체당 최대 3억원까지 지원한다. 융자 기간은 2년 거치 일시 상환(변동금리) 방식이다.


금리는 연 2.12% 변동금리가 적용되고, 매출액 또는 영업이익이 전년 대비 10% 이상 감소한 기업은 연 1.62% 금리를 적용받는다.


신청은 오는 23일부터 다음 달 13일까지 광주경제진흥상생일자리재단 기금융자관리시스템을 통해 온라인 접수하면 된다.

한편 광주시는 1998년부터 지난해까지 385개 업체에 총 742억원을 지원했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

