본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[폴폴뉴스]李대통령 지지율 3주 연속 올라 56.5%…민주·국힘 격차 좁혀져

최서윤기자

입력2026.02.16 16:39

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

리얼미터 여론조사
민주 44.8%·국힘 36.1%

이재명 대통령이 지난 9일 저녁 식사를 위해 방문한 서울 종로구 통인시장에서 상인들에게 인사하고 있다. 청와대

이재명 대통령이 지난 9일 저녁 식사를 위해 방문한 서울 종로구 통인시장에서 상인들에게 인사하고 있다. 청와대

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 연속 오르며 56.5%를 기록했다.


16일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 지난 9~13일, 전국 18세 이상 2524명을 대상으로 무선전화 자동응답 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률 5.2%)에 따르면 이 대통령의 국정수행 지지율은 지난주보다 0.7%포인트 오른 56.5%로 조사됐다. 부정 평가는 38.9%로 0.2%포인트 내렸고, '잘 모름' 응답은 4.6%였다.

리얼미터는 "부동산 다주택자 세제 특혜 비판과 투기 근절에 대한 강력한 의지가 호응을 얻었다"며 "코스피 5500 돌파 등 경제지표 호조가 맞물려 국정 신뢰를 높인 것"이라고 분석했다.


[폴폴뉴스]李대통령 지지율 3주 연속 올라 56.5%…민주·국힘 격차 좁혀져 원본보기 아이콘

정당 지지도(지난 12~13일, 전국 18세 이상 10009명을 대상으로 무선전화 자동응답 방식으로 진행, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률 4.2%)는 더불어민주당은 44.8%, 국민의힘은 36.1%의 지지율을 보였다.


민주당은 전주 대비 2.8%포인트 떨어진 반면 국민의힘은 1.2%포인트 올랐다.

조국혁신당은 3.8%, 개혁신당은 2.7%, 진보당은 1.5%로 각각 집계됐다. 무당층은 9.2%였다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

“로또, 손안에 들어온 지 일주일”…편의성 뒤에 숨은 ‘판매점 상생’ 고차방정식 “로또, 손안에 들어온 지 일주일”…편의성 뒤에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

AI가 '문과 전문직' 삼키나…전문서비스업 두 달째 최대폭 감소

"이것 모르고 한국 갔다가 벌금 500만원"…대만서 퍼진 경고

"아바나 증후군 못 믿겠다"…'셀프 실험' 과학자의 최후

"AI·음란물 막겠다"…어린이 강력 보호 나선 영국

한국 스노보드, 왜 강한가

"어, 우리 매장 옷인데"…훔친 옷 중고거래 하려다 붙잡힌 30대

오바마 "외계인 존재" 발언 하루 만에 해명…"증거 못 봤다"

새로운 이슈 보기